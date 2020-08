Vanja Vukas is az Egis Körmendnél folytatja pályafutását

A 2001-ben született, 191 centiméter magas Vanja Vukas a Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs játékosa volt, onnan teszi át székhelyét Körmendre. A szerb nemzetiségű, 1-2 poszton is bevethető fiatalember már megszerezte a kosárlabdamagyar státuszt, így a felnőtt csapatban is hazai játékosként szerepelhet.

7 éves korában kezdett kosárlabdázni, a KK Slo Kos nevű csapatban (ma KK Joker), ahol Nikola Jokic is játszott. 14 éves korában a KK Spartak csapatában szerepelt Szabadkán, ahol országos 4. helyezést értek el. Innen került Magyarországra, a pécsi Rátgéber Akadémiához, ahol azóta is játszott. Végigjárta a korosztályokat U16-tól kezdve, a tavalyi évben pedig a Pécsi NKA meghatározó játékosává nőtte ki magát, ahol nagyon szép számokat produkált, ahogy azt korábban korosztályos szinten is tette. Az itthoni bajnokság mellett Vanja szerepelt az EYBL (European Youth Basketball League) nevezetű megmérettetésen is, ahol ugyancsak szép számokat hozott (9 meccs, 11,9 pont, 3,4 lepattanó, 2,9 gólpassz, 1,2 szerzett labda csupán 25 perc alatt). Itt olyan csapatok ellen mutathatta meg a tudását, mint a Spanish Basketball Academy, az USK Prague, vagy éppen az NBA Academy Africa. A csonka szezonban első számú irányítóként 22 meccs alatt 10,4 pontot, 3,5 lepattanót, és 2,8 gólpasszt átlagolt 26,5 perc játék alatt.