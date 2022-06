Szombathely országgyűlési kép­viselője rámutatott: – Kizökkent a világ. A szombathelyi városvezetés már hosszú ideje országos ügyekkel foglalkozik – kormányváltással –, míg a kormány szombathelyi önkormányzati ügyekkel, mint például zanati utcák útjainak felújításával vagy egy parkoló építésével. Ha ezt végiggondoltuk, rögtön azt is látjuk, ki az, akinek Szombathely fontos, és ki az, akinek a saját karrierje – húzta alá Hende Csaba.

Az országgyűlési képviselő ezután megmutatta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter levelét, amit Nemény András polgármesternek küldött május 30-i dátummal. Hende Csaba emlékeztetett: a városvezetésnek nem lett volna szabad értékesíteni a kórházzal szemben lévő területet, ami mintegy 82 millió forint plusz áfa összegért kelt el. Később pedig 1500 szombathelyi polgár aláírásával tiltakozott az oda tervezett beruházás ellen, árnyas parkolót kérve.

A képviselő megismételte: március elején járt Szombathelyen Gulyás Gergely. Ekkor tett ígéretet arra, hogy a kormány vállalja a régi városi strand visszavásárlásának költségeit, és finanszírozza ott egy árnyas parkoló tervezését, kialakítását.

Hende Csaba itt emlékeztett a balogunyomi bicikliút esetére, amikor Horváth Attila alpolgármester kiállt azzal, hogy kevés a pénz a megvalósításához, majd lezárult a közbeszerzési eljárás, s kiderült, hogy még maradt is a rendelkezésre álló összegből.

Három hónap telt el a miniszteri ígéret elhangzása óta, ehhez képest Nemény András a terület visszavásárlására vonatkozóan egy feltételekkel tűzdelt adásvételi szerződést kötött augusztus 31-ei határidővel, amiben titkos záradékok is szerepelnek, s levélben fordult Gulyás Gergelyhez.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter május 30-án írásban erősítette meg: „Korábbi ígéretemet fenntartom. Amennyiben az abban foglaltak teljesültek, várom Polgármester úr tájékoztatását”.

A képviselő kiemelte azt is: négy zanati utca felújításához ugyancsak hozzájárul a kormány, de ez a két ügy kapcsolódik, hiszen senki se gondolja, hogy miközben a világ ég körülöttünk, a két szombathelyi támogatásról külön tárgyalnak a kormánytagok. A városvezetés halogató politikája miatt azonban ez is csúszik.

– Az, hogy Nemény András miben állapodik meg a vállalkozóval, az rájuk tartozik. De egy nettó 81 millió forintos ügyletre több mint 30 millió forintos költséget felszámolni, majd azt kifizetni, az valóban erősen aggályos – fogalmazott Hende Csaba kérdésünkre, miután a Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt. ennyi forrást várna „kártalanításként” a terület visszaadásáért. A kormánypárti politikus szerint azért is furcsa az önkormányzat és a cég közötti adásvételi szerződésnek ez a kitétele, mert itt egyebek között műszaki munkálatokra, jogi, banki költégekre hivatkoznak, amelyek egy titkos mellékletbe kerülnek, és azokba betekintése sem az országgyűlési képviselőnek, sem pedig Gulyás Gergely miniszternek nincsen. Lapunk is írt arról: abba csak a városi képviselők nézhetnek majd bele titoktartási kötelezettség mellett.

– Egyet valószínűnek tartok: Magyarország kormánya általa meg nem ismerhető dokumentumok alapján 33 millió forintot a Bereczki úr által képviselt cégnek nem fog kifizetni– fogalmazott Hende Csaba, aki szerint ezt a problémát Nemény Andrásnak kell megoldania, hiszen ő idézte elő ezt a helyzetet.