Amikor egy színben virul a szivárvány – Különleges tünemény Körmend fölött

Van, amikor piros lesz a szivárvány.

Körmenden egy hosszú és párás nyári estét koronázott meg a napfestette fénysáv.

Szivárványt akkor látunk, amikor az eső- vagy páracseppeken a fény prizmaszerűen megtörik és spektrumára bomlik. Az ív külső része vörös, míg a belső ibolya – így fogalmaz a jelenségről a szakirodalom.

Vannak azonban különleges esetek, rendhagyó szivárványok (amelyek keletkezését illetően kicsit módosítani kell a magyarázatot). Például úgy fordul elő eltérés a megszokottól, hogy csak egy része látszik a színes ívnek, vagy előfordul az is, hogy dupla szivárvány tölti be a látóhatárt, és olyan is, amikor fordított a színsor a csíkon.

Sőt olyan is van, mint ez a Körmenden fotózott szivárvány. Jól látható, hogy ezúttal egyetlen színben pompázik az égbolt gyorsan szertefoszló dísze. Ennek a tüneménynek pedig a nap az oka: alkonyatkor és pirkadatkor látható ilyennek a szivárvány, amikor felülírja a színeket a lemenő vagy felkelő nap fénye.

Az itt látható égív egy hosszú júniusi estén mutatta magát Körmend felett.