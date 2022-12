Karrier

A Forma–1 világa a pult mögül - A celldömölki László Bálint világsztárokat és királyokat etet

Beszélgetésünk a celldömölki László Bálinttal is a népszerű cikkek táborába tartozik, ami nem is csoda, hiszen nem akármilyen történetről van szó. Az idén már a nyolcadik szezonját kezdte meg a Forma–1-nél. Története hasonlít a szerencsét próbáló, majd a fele királyságot elnyerő mesehősökéhez. Még 2014-ben, 23 évesen egy apróhirdetésre jelentkezett. Felszolgálót kerestek a Hungaroringre, a lehetőséggel pedig élt, főnökei egyből ajánlatot tettek neki.

Bálint kezdetben a terítésben és a felszolgálásban segített, de dolgozott a szakács keze alá, és takarítottt is, ha éppen arra volt szükség. Mindeközben pedig látta, kiszolgálta, esetenként meg is szólíthatta Gerard Butlert, Vin Dieselt, Steven Seagalt, George Lucast, Michael Douglast vagy éppen Catherine Zeta-Jonest. Egy légtérben lehetett Usain Bolttal, Serena Williamszszel, David Beckhammel, de akár a svéd és belga királyi család tagjaival, vagy éppen a maláj vagy a bahreini királlyal is.

Kitartását siker koronázta, ugyanis beszélgetésünkkor már ő felelt a Mercedes-csapat cateringjéért. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a tavalyi szilveszter előtt pár nappal Bálintot kérte meg, hogy vezényelje le a szilveszteri partit a házában.