Az újonnan létrejövő főtér „Termál tér”-nek való elnevezését a Földrajzinév-bizottság is támogatta, így a képviselő-testület erről hoz határozatot. A lakosság február 26-ig véleményezheti a tervezetet.

Mint arról lapunkban beszámoltunk, a büki képviselők tavaly döntöttek arról, hogy elnevezik a Bükfürdőn létrejövő új városközpontot. Előzetesen a Fő, illetve a Termál tér merült fel, mint lehetséges elnevezés. Az ügyben még a Földrajzinév-bizottság állásfoglalását is kikérte a városvezetés. A bizottság szerint a Fő tér a történelmi településmag elnevezésére való, márpedig most új tér készül. A Termál tér név a turisztikai célokat is jobban szolgálja. Emellett több pozitívum is szólt, hiszen a fürdő nevében szerepel a termál szó, miként a létesítmény körül futó utat Termál körútnak hívják.

Az eljárás a végéhez közeledik. A lakosság február 26-ig adhatja le a tér elnevezésére vonatkozó véleményét, a végső döntést a képviselő-testület hozza meg – olvasható a város internetes oldalán.