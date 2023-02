Úgy tűnik, háttérbe szorultak a zöld törekvések Szombathelyen a Homok úti terület eladásánál, hiszen a baloldali frakció döntésének következménye ma már szemmel látható: megszámlálatlanul estek áldozatul 40-60 éves, egészséges fák az egykori városi területen a fakivágás miatt, miközben a városvezetés rendre a „favédelmi tervet lobogtatja”.

Elolvashatjuk újra meg újra azokat a közgyűlési jegyzőkönyveket, amik a vitatott ingatlancsomag 2021-es értékesítéséhez kapcsolódnak: nem találunk olyan képviselői, városvezetői megszólalást, amiben bárki felhívta volna arra a figyelmet, hogy a Homok úti ingatlanok eladásával igaz, hogy a Szova Nonprofit Zrt. nettó mintegy 328 millió forint bevételre tesz szert, ám ott, két és félhektáros területen a fás részt szinte teljesen letarolják, jelentős famennyiséget kivágnak.

A terület állapota novemberi felvételeken.

Forrás: VN-archív

Arról sem beszélt senki, hogy mindennek hatása lehet a terület mikroklímájára. Ehelyett 2021 őszén a közgyűlési viták a favédelmi tervről (is) szóltak, aminek hallatán sokan azt feltételezhették: a favédelemnek lesz szerepe a tervezett beruházásoknál. Időközben kiderült: rendelkezés híján a szombathelyi önkormányzatnak nincsen eszköze magánterületen a fakivágást megakadályozni.

Február derekán újabb lehangoló képeket osztott meg az egykor Szova-tulajdonban lévő Homok úti területről dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger. Feldarabolt, tíz-húszméteres fatörzsek, földből kifordított, terebélyes gyökerű fatönk és egy jól átlátható terület, ahol épülhetnek a társasházak – ez a kép fogadja ma már az arra járókat. A favédelmi tervben is nevesített jelentős fenyősorból is vágtak ki példányokat, mint ahogy a rézsün is irtották a fásszárú növényzetet – mutatta meg a blogger. Lehetett ezt már sejteni az elején, hogy itt tarvágás lesz – erről is beszélt Szendrő. - Ehhez képest mondja azt az önkormányzatunk, hogy hajrá 1000 fa program! 1000 fa, 1000 csemete, amikből 50-60 év alatt lesz akkora hatalmas fa, mint amiket itt láttok felkockázva. Ez a szombathelyi környezetvédelem ékes példája, így kell gyakorlatilag tönkretenni egy városi tulajdonban lévő fás területet, így kell „megőrizni” az utókor számára és így kell belőle egy fatelepet csinálni – tette hozzá dr. Szendrő-Németh Tamás.

A blogger mutatott olyan fatönköt is, ami már a kerítéssel határolt eladott területen kívül esett. Az a területrész továbbra is a Szova Nzrt. tulajdonában áll, ezért megkerestük az önkormányzati társaság vezérigazgatóját, Kovács Cecíliát, vágtak-e ki a Jégpince útnál a területükön fát, azt mikor, miért és kinek a megbízásából tették. Ha választ kapunk, közöljük.