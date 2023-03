Mintegy 400 percnyi alkotás került versenybe a tizedik alkalommal megrendezett országos filmfesztiválon, Celldömölkön. A zsűri elnöke Erdélyi János Balázs Béla-díjas filmrendező, további tagjai Gönye László, forgatókönyvíró, és Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Művelődési Központ igazgatója voltak.

- Jónéhány független filmes fesztiválom zsűriztem már az elmúlt két-három évtizedben, azt tapasztalom: javul a filmek minősége. Mindig akad néhány kezdő, akik még ügyetlen filmeket készítenek, de mind a fényképezés, tehát a képi megvalósítás, mind a dramaturgia és sok esetben a színészi játékok is sokat javultak az elmúlt években – értékelt lapunknak Erdélyi János. Hozzátette: a fődíjat nyert kisfilm minden téren profi volt, de több olyan alkotással is találkozott, amelyek ugyan díjat nem kaptak, de amiket érdekesnek, értékesnek talált. Többek között annak a kőszegi gimnazista fiúnak a filmjét, aki megszállott természetfotós. – Ez egy nagyon nehéz műfaj, hiszen a rókák és a vaddisznók nem szeretik, ha filmezik őket. A fiatalembernek ennek ellenére nagyon sok szép felvételt sikerült készítenie, biztos vagyok benne, hogy még találkozunk vele a jövőben – fogalmazott.

A dokumentumfilm kategória győztese Bácskai Gabriella Citromsziget című alkotása lett: egy hajléktalanszálló és az ott élő emberek életét mutatja be. Erdélyi János kiemelte: Sok szép és nehéz emberi történet bontakozott ki a film során. A kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek méltóságára vigyázni kell, az alkotó ezt képileg is tisztességesen megoldotta.

A kisjátékfilmek közül Dercsényi Fanny Laura: Polaroidok című alkotása nyerte el a zsűri tetszését. A fesztivál különdíjasa Farkas Bianka Szelekciója lett, és ugyancsak ebben az elismerésben részesült az a Helstáb Martin, aki korábbi munkájával 2017-ben elnyerte a Totál Plán Filmfesztivál fődíját. Most legújabb filmjét, a különleges technikával készült Decens disznóságokat mutatta be. A kisfilmben szalámit és sonkát is animál, festett képek és szkennelt falevelek mellett. A zsűri különdíját pedig Az akác és méze, a “legmagyarabb” fa története, Poroszka Magyar Zsolt ismeretterjesztő filmje, valamint Biri Máté: Chankú Lúta - Vörös út című alkotása érdemelte ki.