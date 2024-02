Még a pogácsa is malacképű volt a nemzeti disznóvágáson

Győrvár volt a világ közepe a napokban: sok ezer látogatója volt a 11. Vas Vármegyei Gasztronómiai Fesztiválnak. Amerre a szem ellátott, autók parkoltak a falu határában, özönlött a tömeg a Kárpát-medence legnagyobb nemzeti disznóvágására, amely az Agrárminisztérium támogatásával valósult meg. 27 csapat vett részt a fesztiválon: a vasi települések mellett szép számmal képviseltették magukat a határon túli magyarok, idén először Burgenlandból is érkeztek. A fesztivál fővédnöke, V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és Winkler Gyula európai parlamenti képviselő is méltatta a rendezvényt. A böllérversenyen első lett Egyházashetye, második Gersekarát, harmadik Alsóőr, negyedik Csipkerek, ötödik Felvinc.

Nagy Opel-beruházás Szentgotthárdon

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Arnaud Deboeuf, a Stellantis globális gyártásért felelős elnökhelyettese hétfőn bejelentette, hogy – évi 630 ezer darab kapacitással – elektromos autókba szerelhető villanymotorok gyártása indul el a szentgotthárdi üzemben. A 45 milliárd forint összértékű beruházáshoz 10 milliárd vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Kormány. – Száztíz új munkahely jön létre, Szentgotthárd az elektromobilitási stratégia fontos állomása lesz – hangsúlyozta V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő. – Nekünk, szentgotthárdiaknak nagyon fontos hír, hogy ezzel egyidejűleg megmarad a belsőégésű motorok gyártása is, így az Opel-gyár – történjen bármilyen változás az autógyártásban – már két erős stabil lábon fog állni. Tudjuk jól, hogy ezt a projektet sokan szerették volna magukénak tudni, így külön büszkének kell lennünk azért a kétéves munkáért, amit a gyárvezetés véghez vitt. Köszönet jár a gyár dolgozóinak, akik bizonyították, hogy ezt a projektet csak Szentgotthárd kaphatja – mondta Huszár Gábor polgármester.

Dal, tánc és maskara - Vidáman búcsúztak a farsangtól szerte a vármegyében

Mindenütt jelmezben, nagy vidámságban búcsúztak húshagyókedden a zord évszaktól – így tettek a kőszegiek is. A farsangfarka minden korosztálynak szólt: táncra perdültek az ovisok, az iskolások, az idősek, és remekbe szabott maskarákba öltöztek az üzletek és a hivatal munkatársai. „Csörög a csörgő, dobol a dob, járjon a lábunk mindenkor” – így énekeltette a gyerekeket a RépaRetekMogyoró Társulat.

Ikervár összefogott - Az anyukának a gyermekei adnak erőt a tervekhez

A gyerekeimet fel kell nevelnem, el kell indítanom őket az életben. Ez ad erőt nekem – mondta Gájer-Szabó Zsófia, aki nemrégiben veszítette el Zsoltot, a férjét, lányai édesapját. Ikervár összefogott, többen már most is felajánlották segítségüket. Felvételünkön legjobb barátnőjével, Lukács Laurával – a felújítás előtt álló ház előtt, ahol Zsófia talán cukrászhelyiséget is kialakíthat. Egy anya – határtalan akaraterővel.

Behívhatnának mást - Mi történik, ha a rendelésen nem jelenik meg a páciens?

Vastagbéltükrözésre akart február 8-án bejelentkezni egy szombathelyi férfi a szombathelyi kórházba, de csak augusztus 26-ra kapott időpontot. A közösségi oldalon felvetette: vajon megoldás lehetne-e a hosszú várakozási idő ellensúlyozására, hogy a regisztrált, de a szakrendeléseken meg nem jelenő páciensek időpontjaira másokat hívjanak be. Kérdéseinkkel a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházhoz és a MÁV-Rendelőintézethez fordultunk.

55 milliárdos bővítés - Büki beruházás elindítását jelentette be Szijjártó Péter

A Nestlé büki állateledelgyárában 55 milliárd forint értékben újabb üzemegységet épít. A termelés jövőre indul – jelentette be tegnap a fővárosban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Nestlé ötéves fejlesztési ütemének lezárásaként újabb üzemegységet épít, egyúttal 130 új munkahelyet hoz létre a városban, a termelés jövőre indulhat. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője lapunknak elmondta, a Bükön zajló fejlesztések nyertese a város, mert hozzájárul az önkormányzat gazdasági erejéhez. Nyertes ugyanakkor a térség is, hiszen komoly víziközmű- és infrastrukturális beruházások is történnek. Dr. Németh Sándor, Bük polgármestere részt vett a bejelentésen. A polgármester hangsúlyozta: – A magyar kormány, a Nestlé, a büki önkormányzat együttműködésének köszönhető, hogy az anyacég a bővítés folytatása mellett döntött.

Lenkai Nórát indítja a polgármesteri székért a Fidesz

Megtartotta jelöltállító ülését a június 9-ei önkormányzati választásokra a Fidesz szombathelyi szervezete – erről közleményben tájékoztattak. Eldőlt: Szombathely polgármesteri székéért Lenkai Nórát, az ELTE SEK rektori biztosát indítja a kormánypárt (képünkön). Korábban szakmájukban elismert civilek nyílt levélben ajánlották a Fidesz–KDNP pártszövetségnek Lenkai Nórát, aki vállalta a kihívást. A csütörtöki Fidesz-ülésen döntöttek arról is, kik indulnak a párt színeiben képviselőjelöltként. Olimpiai bajnok, klubvezető, jogász, több nyelvet beszélő, többdiplomás családanya is szerepel a jelöltek között. Ágh Ernő, Horváth Gábor, Illés Károly és dr. Melega Miklós is újrázhat 2024-ben.