Előbb a táplánszentkereszti, majd a szombathelyi szociális intézményt kereste fel dr. Székely János megyéspüspök, aki mindkét helyszínen szentmisét celebrált, majd megáldotta az épületek helyiségeit, és pár szót váltott a bentlakókkal. Ezt követően sajtótájékoztató keretében ismertették a média munkatársaival a Szombathelyi Egyházmegye újabb szerepvállalásának részleteit.

Dr. Székely János köszöntőjét rövid történelmi visszatekintéssel kezdte, melyben külön kihangsúlyozta, hogy a kereszténység a kezdetek óta megkülönböztetett figyelmet szentelt a szegényeknek, betegeknek, rászorulóknak. Elmondása szerint ez volt az egyik oka annak, hogy a kereszténység szinte döbbenetes erővel terjedt a világ számos táján.

- A történelem első olyan kórházát, mely nyitott volt bárki számára, keresztények hozták létre: Nagy Szent Vazul a IV. század közepe táján Kisázsiában a temploma körül létesített egy intézményt, ami árvaházat, ingyenkonyhát, menhelyet is magában foglalt a kórház mellett. Szinte egy kisebb városrészről beszélhettünk. Hasonló gondolat vezérelt most minket is itt annak tudatában, hogy Vas és Zala vármegye a népszámlási adatok alapján Magyarország legkatolikusabb területei. Ezért is vettük át most két idősotthon működtetését. Megpróbáljuk a hit fényét, Istent odavinni az intézményekben lakókhoz – fogalmazott a megyéspüspök, aki szerint a hitről nem csak beszélni kell, hanem tettekkel bizonyítani annak jelenlétét.

A sajtótájékoztató keretében dr. Marx Gyuláné egyházmegyei idősotthoni referens külön kiemelte azt a tényt, hogy az általuk működtett intézményekben már nem csak idősgondozás folyik, hanem fogyatékkal élőkkel és pszichiátriai betegekkel is foglalkoznak.

A január 1-jétől önálló táplánszentkereszti Ezüstplatán Integrált Szociális Intézményben 80 főről gondoskodnak. Illés Lívia igazgató elmondása szerint az egyház szerepvállalásának köszönhetően jelentősen javultak a működési feltételeik. Fekete Árpád, a szombathelyi Ezüsthíd Integrált Szociális Intézmény igazgatója arra világított rá, hogy a náluk meglévő 108 „hely” nagyon kevés,

ugyanis több száz a bekerülésre várakozók száma. Így a bővítésre, építkezésre egyértelműen lenne igény.