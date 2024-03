Nemrég írtunk arról, hogy egy súlyosan sérült nőt kerülgettek az autósok Szombathelyen, sokáig nem segített senki. Már akkor elgondolkodtam azon, hogy ilyen hogyan történhet meg. Miért ilyen közömbösek az emberek? Aztán múlt héten magam is megtapasztaltam ezt a fajta közömbösséget.

Segítségnyújtás nélkül: kikerült, majd bámészkodott egy arra járó férfi

A Sorok úton mentünk autóval múlt héten szerdán, az anyósülésen ült kolléganőm is. Az iskola előtt haladva arra lettünk figyelmesek, hogy egy hölgy egy idős bácsit próbál az útról felsegíteni a suli előtti füves területre. Előttem más autósok is elhaladtak. Az út szélére álltam, kiraktam az elakadásjelzőt és megkérdeztem, miben tudunk segíteni. A nyolcvanas éveiben járó bácsi elesett, ahogy tolta a biciklijét. Az oldalára esett. Nehezen értettük a beszédét, tárcsáztuk a segélyhívót. Kolléganőm tolmácsolta a diszpécser utasításait. Próbáltuk a bácsit leültetni, mert alig tudott megállni a lábán. Itt jegyezném meg, nem volt részeg. És hamarosan kifejtem, hogy miért is tartom fontosnak ezt megemlíteni.

Miközben álltunk és próbáltuk két oldalról megtámasztani bajba került embertársunkat, egy ereje teljében lévő úr, szinte átszökkent közöttünk. Be nem szólt, hogy elálljuk az utat, de elég kínos pillanat volt. Meg nem kérdezte, tud-e segíteni. Tovább haladt, néhány méterrel odébb megállt, és figyelte az eseményeket. Teljesen ledöbbentünk.

Sok autósból egy azért megállt segíteni

Látványos pillanatok lehettek, ahogyan két nő próbál megtámasztani egy idős bácsit. A tucatnyi autós közül, akik kerülgették a kocsimat, egy fiatalember állt meg, hogy megkérdezze, tud-e valamiben segíteni. Innen is hála és köszönet neki. A mentők gyorsan a helyszínen voltak, egy kedves rendőr is a segítségünkre sietett.

Mikor lettünk ennyire közömbösek egymással?

Ettől függetlenül napokig a történtek hatása alatt voltam. Tényleg egy olyan világban élünk, ahol ha valaki bajban van, segítségre szorul, azt kikerüljük, megállunk néhány méterrel odébb és nézzük az eseményeket? Komolyan kikerülünk valakit, aki elesett és nem tud segítséget kérni? Mikor lettünk ennyire közömbösek?

Sokszor hallom, hogy valakihez nem mennek oda segíteni, mert biztosan részeg. Ezt sem értettem soha! És ezért is jegyeztem meg fentebb. Nem tudhatjuk, miért fekszik az az ember a földön. Igen, lehet, hogy többet ivott a kelleténél, de az is lehet, hogy rosszul van.

Annyian elmondták már ebben a városban, hogy Szombathely a segítés városa! Legyünk ehhez a szlogenhez méltók!

Ha pedig nem tudjuk, hogyan segítsünk másokon, érdemes a vaol.hu TikTok csatornáját követni, ugyanis hétről hétre jelentkezünk az Életmentő tudás! videósorozatunkkal, amelyekben szombathelyi életmentők mutatják be, hogy mi a teendő, ha valaki bajban van.