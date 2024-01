Mit tegyek, ha valaki rosszul lesz, vérzik a feje, vagy görcsrohamot kap? Összefogtunk szombathelyi mentődolgozókkal és rövid oktatóvideókkal segítjük olvasóinkat és TikTok követőinket, hogy ne essenek kétségbe, ha baj van.

Miért fontos ügyünk elsősegély?

2023-ban szerkesztőségünk tagjainak is meg kellett tapasztalnia azt, hogy milyen, amikor egy életveszélyes helyzetben cselekedni kell. Irodánk épületében esett össze egy kollégánk. Gyorsan kellett cselekedni, mentőt hívni és míg a szakszerű segítség megérkezett el kellett kezdeni az újraélesztést. Előkerült az épületben elhelyezett defibrillátor is. Minden másodperc számít, így magabiztosabban tudunk kezelni egy ilyen helyzetet, ha a megfelelő tudás birtokában vagyunk. A Segítés Városa oktató munkacsoportjával közösen rövid, elsősegélynyújtó oktatóvideókat készítünk.

Miért a TikTok?

Nem titkolt szándékunk, hogy a legfiatalabbakhoz is szeretnénk eljuttatni a videókat. Ezért a legfiatalosabb és legújabb platformunkat is segítségül hívtuk. A videókat szombatonként osztjuk meg a Vaol.hu TikTok csatornáján, amelyek majd a vaol.hu-n is láthatóak lesznek. Természetesen olvasóink sem maradnak elsősegély tippek nélkül. Hétről, hétre írásban is jelentkezünk az aktuális témával kapcsolatos tudnivalókkal!

Milyen elsősegély témák lesznek?

- Összesen 11 héten keresztül 11 videó fog megjeleni a Vaol.hu TikTok csatornáján. A sorozat a mentőhívás bemutatásával kezdődik, amelyet Köcse Tamás vezető mentőtiszt magyaráz el. De bemutatjuk a felnőtt és gyermek újraélesztést, lesz videó a szakszerű vérzéscsillapításról, fuldoklás elsősegélyéről, végtagsérülések, sebellátás, szemsérülések, görcsroham kezelése és lesznek kifejezetten gyermekekkel kapcsolatos elsősegélytanácsok is. Azt gondolom ez egy rendkívül fontos ügy, és bízom benne, hogy ezek az oktatóvideók sok emberhez eljutnak majd – mondta Horváth Balázs mentőtiszt, a videósorozat ötletgazdája, aki szerkesztőségünkben egy gyors oktatást is tartott a defibrillátor használatával kapcsolatban.

Ha baj van és szükség lenne a deffibrillátorra

Megtudtuk például, hogy jó, ha a defibrillátor mellett van egy borotva, mivel előfordulhat, hogy az erősen szőrős mellkason keresztül nem tapad fel rendesen az elektróda, így nem érzékel megfelelően a gép. A legfontosabb, hogy amennyiben valakit mozdulatlanul találunk, győződjünk meg arról, hogy biztonságban legyünk (zajló forgalom, áramveszély stb.), vizsgáljuk a beteg reakcióit, légzését, majd hivassuk/hívjuk a 112-es segélyhívó számot és kérjük mentőt. Ha bajbajutottnál nem érzékeljük a légzést, meg kell kezdeni a folyamatos, minőségi mellkaskompressziókat (“gyorsan és erősen”) és ha van segítségünk a legközelebbi helyről hozassuk oda defibrillátort is. Mielőtt a defibrillátort használnánk ellenőrizzük, hogy a beteg nem érintkezik vízzel, fémmel vagy más, az elektromos áramot jól vezető közeggel. A defibrillátor lényegében mindent utasítás elmond magyarul (gyártó függően akár angolul és németül is). A nyelvopciókat könnyedén állíthatjuk a szerkesztőségünk készülékén. Fontos tudni, hogy a készülék elemzi a szívritmust. Ha a defibrillátor olyan ritmust érzékel, amely sokkolandó, akkor mielőtt leadnánk a sokkot győződjünk meg róla, hogy senki sem ér abban a pillanatban a beteghez, ugyanis ez nem a hosszú élet titka- ahogy Balázs fogalmazott. Mindig kövessük a készülék utasításait, amíg a mentők meg nem érkeznek, vagy a beteg láthatóan magához nem tér. Egy és nyolc éves kor közti gyermekeknél is használhatjuk a félautomata defibrillátort.

Forrás: Cseh Gábor

Ez az alkalmazás életet menthet

Érdemes letölteni a www.szivcity.hu alkalmazást. A Szív City egy virtuális közösség, melynek önkéntes tagjai készek megmenteni a keringésleállás köztéri áldozatait. A Szív City app letöltésével és a regisztrációval a tagok vállalják, hogy ha a közelükben valakinek megáll a szíve, az Országos Mentőszolgálat riasztására a helyszínre sietnek, és mielőtt a mentő megérkezik, hozzáfognak az újraélesztéséhez. Évente 25.000 ilyen eset adódik országszerte, és a túlélés esélye percenként 7-10%-kal csökken. Szerencsére az emberek egyre kevésbé félnek az újraélesztéstől!