Ahogy a sminkben is, a mostani körömtrendekben is a természetesség az, ami dominál. A nude színek – rózsaszín, pasztell és tejfehér – nagyon trendik. A 90- es évek divatja is visszaköszön a gyöngyházfényes körmökön. Ezek azok a színek, amelyekkel biztosan nem nyúlhatnak mellé a Tündérszépek.

Kendik Péter kéz- és lábápoló-szakoktató, márkanagykövet elárulta , hogy a körmünk rendben tartása nemcsak a személyes ápoltságot takarja, hanem például egy beszélgetésnél többek között a kezek, a körmök kinézete határozhatja meg az első benyomást arról, akivel éppen társalgunk. Fontos odafigyelni arra, hogy rendszeresen ápoljunk a körmünket.

– Attól függetlenül, hogy valaki a teljesen naturális körmöket vagy épp a műkörmöt, géllakkot szereti, mindenképpen célszerű szem előtt tartani, hogy a fotózásokon más és más ruhákban, sminkekben kell megmutatkozni, így szerintem a szépségversenyre készülő lányoknak a „kevesebb néha több” elv alapján kellene megválasztaniuk körmük kinézetét. Én elegáns, visszafogott szettet és körmöket javasolnék, hiszen a hölgyek szépsége, bája, ragyogó kisugárzása kap hangsúlyt a versenyen és a fotózáson egyaránt – emelte ki.

Hozzátette: – Fontos: a szépségversenyre készülő lányok körmének megjelenése harmonizáljon az öltözékkel és a sminkkel. Lényeges az, hogy a körmök és a kezek ápoltak legyenek. Legyen az géllakk vagy műköröm, a legfontosabb, hogy az egyéniségünkhöz passzoljon. A körmök valóban a kezek ékszerei, és a körmösünkkel együttműködve új, egyedi készleteket alkothatunk. Szabadon kiélhetjük egyéni ízlésünket a színek, formák és díszítések terén, mivel egy jól elkészített szettet akár három héten keresztül is viselhetünk. Idén a jelentkezés február 5-én indult, az előválogató megkezdődött, sőt Vas vármegyében már a fotózásokat is megkezdtük, melyekről hírportálunk is beszámolt. Ám még nem késő jelentkezni.

