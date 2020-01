Csak a kampányban volt fontos az üdítők helyett vizet üzenet?

A jövőben cukrozott üdítő helyett csapvíz kerüljön a bizottsági tagok elé – erről tavaly májusban határozott a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. Most úgy tűnik: hiába dolgozik klímapolitikáért felelős tanácsnok a városvezetésben, a bizottsággal együtt az LMP-s kezdeményezés is a múlté.

„Az üdítő helyett víz található az asztalon, ez részben az új idők jelét jelenti. Az LMP javaslatára, név szerint Horváth Zoltán javaslatára nem cukros üdítőket, hanem csapvizet, mégpedig a Vasivíz Zrt. által produkált csapvizet népszerűsítik azzal, hogy azt helyezik el az asztalokon” – dr. Ipkovich György, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke mondta ezt tavaly májusban, mielőtt szavazásra tette volna fel a későbbi bizottsági határozatot. A bizottság akkor úgy döntött: „az ülésein ezt követően csapvíz kerül kihelyezésre az asztalokra.”

Az akkori bizottsági döntést Ipkovich a közgyűlésben nem csak ismertette, hanem a testület számára a gyakorlat átvételét is javasolta. „Ajánlják ezt az eljárást a csapvízzel kapcsolatban a közgyűlés felé is. Ez kvázi jelzés lehet részben a takarékosságra, részben a természetszeretetre, részben a Vasivíz kiváló vasi víz minőségű termékére” – olvasható a tavaly májusi közgyűlés jegyzőkönyvében. A téma napirendi ponttá nem vált, de a hozzászólásokból látszik, párt-hovatartozástól függetlenül egyetértés volt abban: a közgyűlési asztalokra kerüljön csapvíz is.

A téma fontosságát mutatta, hogy pár héttel később, az LMP két szombathelyi politikusa, Németh Ákos és Horváth Zoltán sajtótájékoztatón arról beszélt: apró lépésekkel haladnak afelé, hogy a megyeszékhely zöldebb várossá váljon. Ennek egyik eleme Horváth Zoltán szerint az volt, hogy cukrozott üdítők helyett csapvíz kerül a bizottsági és közgyűlési üléseken az asztalokra. Szólt arról is, hogy ezzel a város a környezetterhelést csökkenti, hiszen a döntéssel kevesebb üres palackot termelnek. https://www.vaol.hu/kozelet/helyben-tennenek-a-klimavaltozas-ellen-javaslatok-a-kozgyulesnek-3130928/

Most úgy tűnik: a baloldali összefogás tagjai csak beszéltek a döntés fontosságáról, annak megvalósítását tett nem követte: egyszer sem került alternatívaként csapvíz a közgyűlési asztalokra.

Igaz, Horváth Zoltán közben politikai szerepvállalását háttérbe szorítva megpályázta az Agora Szombathelyi Kulturális Központ igazgatói székét. Egyedüli jelentkezőként pedig jó esélye van arra, hogy holnap a közgyűlés megszavazza öt évre szóló kinevezését.

A városvezetésben ugyanakkor helyet kapott Németh Ákos, aki klímapolitikai tanácsnok ként dolgozik. A témában elküldtük a klímapolitikárt felelős tanácsnoknak kérdéseinket, amennyiben válaszol rá, közzétesszük.