Hivatalosan is átadták a 3,4 milliárd forintból megvalósult Sárvár Arénát

Az átadással visszavonhatatlanul a sárvári embereké lett a város új sport- és kulturális központja – hangzott el az aréna csarnokában tartott avatáson, amelyen részt vett dr. Kásler Miklós miniszter is.

A kétmilliárd forintos kormányzati támogatással felépült multifunkcionális csarnokot prof. dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere avatta fel. Sárvárnak eddig nem volt olyan fedett terme, ahol akár ezer ember is részt vehet a kulturális és sporteseményeken. Emellett a legkorszerűbb, 3D-s mozit is kapott a település, továbbá vendéglátóegységek is szolgálják a napi magas látogatottságot.

A város sportegyesületei is itt kaptak minőségi edzési és versenylehetőséget. A csarnok parkolója is többfunkciós, piacnapokon az árusoknak ad helyet és hét közben enyhíti a belváros parkolási gondjait.

Az aréna az elmúlt év végén nyitotta meg a kapuit és teszt üzemmódban már volt kézilabda- és labdarúgó-mérkőzés, újévi koncert, vásár és bál is az épületkomplexumban. A hivatalos avatásig már 25 ezer látogatója volt a Sárvár Arénának.

A kormány több mint kétmilliárd forinttal támogatta

Kondora István polgármester köszöntőjében egy 15 éves álomról beszélt, amely elég erős volt ahhoz, hogy megvalósulhasson. Ebben nélkülözhetetlen szerepe volt mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal közreműködtek a rendezvénycsarnok sikeres beruházásán. A Sárvár Aréna megszületésében közvetve minden sárvári polgár munkája is benne van, hiszen a város 1,4 milliárd forinttal járult hozzá a munkálatokhoz.

– Az idei a nemzeti összetartozás éve, a trianoni diktátum százéves évfordulója. Amikor a haza életben maradt az életképtelen feltételek közepette. Gazdasági, politikai és kulturális téren is talpon maradt és hihetetlen fejlődésnek indult. Hasonló időszakot élünk át most is – emelte ki avatóbeszédében dr. Kásler Miklós. Az emberierőforrás miniszter hozzátette: – Az új sport- és kulturális központ része mindannak, amit a kormány meghirdetett, amelynek jegyében épülnek az iskolák, épülnek a tornatermek, és amelynek célkitűzése, hogy legalább minden járásban legyen egy uszoda – hangsúlyozta dr. Kásler Miklós.

– Az elmúlt évek munkáját egymás mellé téve azt láthatjuk, hogy lépésről lépésre úgy sikerült átalakítani a városképet, amelynek révén új és új közösségi pontok tudtak létrejönni. Kondora István polgármester és az önkormányzat munkája mindig egy újabb és újabb feladatot oldott meg azért, hogy az itt élőket olyan helyek vegyék körül, ahol élmény együtt lenni – fogalmazott Ágh Péter. Az országgyűlési képviselő kiemelte még: köszönet illeti Magyarország kormányát is, hiszen miután egy személyes találkozás alkalmával megismertettem az elképzelést a miniszterelnökkel, ő a sárvári emberek mellé állt. Így született meg az a kormánydöntés, mely több mint kétmilliárd forintot nyújtott a létesítmény létrehozására.

Az avatóbeszédek után Pethő Attila evangélikus lelkész, Szentgyörgyi László református lelkész és Wimmer Roland városi plébános áldotta meg a multifunkcionális csarnokot. A szalagátvágás után a sárváriak birtokba vették az Arénát.