Leégett egy egyházashollósi család otthona – A tűz után összefogott a falu a család megsegítésére

Összefog a település a családért, amelyiknek a szerdai tűzben teljesen leégett az otthona. Önkormányzati és magánkezdeményezések is indultak, rengetegen ajánlottak segítséget.

Amint arról beszámoltunk, szerda délután tűz keletkezett Egyházashollóson, a Petőfi Sándor utca egyik családi házának melléképületében. Bár a tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, az ott lakó fiatal házaspár és két kisgyermeke otthona teljesen leégett, a tűz keletkezésekor a lakrészben tartózkodó kétéves kisfiút mentőhelikopter szállította a győri kórházba.

Az eset hírére megmozdult a falu, többen gyűjtést indítottak, sokan ismeretlenül is felajánlották a támogatásukat. Csütörtökön jártunk a családnál Németh Tamás polgármesterrel. A nagymamát találtuk otthon – a nagyszülők az utcafronti házrészben laknak, oda nem terjedt át a tűz –, aki legelőször kétéves kis unokája állapotáról beszélt: szerencsére a fiúcska jól van, ha minden jól megy, a szüleivel együtt a napokban hazatérhet a győri kórházból. Addig másik unokájára, az ötéves kislányra ők vigyáznak.

Veres-Kovács Erzsébet összetörten elevenítette fel, mi történt szerdán délelőtt: tíz percre, negyedórára hagyhatta magára az alvó gyermeket a menye, aki a postást várta, közben belépett hozzá is. Már visszafelé tartott, amikor a lakrészükből kiáramló füstre lett figyelmes, azonnal rohant a kisfiúért, aki arra már felébredt, az ajtóban álldogált. Felkapta a gyermeket, és még ki tudott menekülni, utána csaptak fel a lángok. Csak találgatnak, mi történt, a legvalószínűbb, hogy elektromos zárlat okozta a tüzet. Csupa szerencse, hogy a gipszkarton álmennyezet felett nem fából volt a födém, így nem terjedt tovább a tűz.

A kétgyerekes fiatal párnak így is mindene odalett. Amikor ott jártunk, eső áztatta az udvaron kupacba dobált, félig elszenesedett berendezési tárgyakat, a helyiségben tömény füstszag fogadott, a korom mindenbe beleette magát. – Az önkormányzat azonnal elindítja a segítségnyújtást, csak megvárjuk a család döntését, mi legyen a lakrésszel, amiben semmi nem maradt épen – mondta a polgármester.

Csütörtökön este összehívta a képviselőket: a család számára egyszeri gyorssegélyről döntöttek, és arról, hogy társadalmi munkában megszervezik az újjáalakítást, ami most hasznosabb lehet, mint ha csak pénzt adnának. Jelentkeztek már vállalkozók – vízvezeték-, fűtés- és villanyszerelő is van a faluban, de szükség lesz kőművesre, burkolóra, festőre. Van, aki építőanyagot, ajtót, ablakot adna. Abban bízik, hogy sokan csatlakoznak még. A család ideiglenes lakhatása addig megoldottnak látszik a nagyszülőknél.

A fiatalok régi ismerőse a faluból Németh Attiláné Zsuzsa, ő a közösségi oldalon indított gyűjtést. Azt mondja, nagyon sokan írtak, érdeklődtek, miben segíthetnek. Egy gardróbszekrény, rekamié és fotelek már biztosan érkeznek a jövő héten. A felajánlók akár házhoz is viszik a dolgokat. Felhívást tett közzé a helyi védőnő is: a családnak nagy szüksége lenne gyermekágyra, ágyra, hűtőre, mosógépre és egyéb jó állapotú, működőképes berendezési tárgyra. És mivel szeretnék rendbe hozni a lakrészüket, de biztosításuk nem volt, építő-

anyagra is.

Veres-Kovács Erzsébet kön­n­yezve mondta: szégyelli, hogy most ilyen nagy szükségben vannak, hiszen sosem szorultak senki segítségére. Hálás minden jó szóért, támogatásért. Még meg kell nyugodniuk. A lényeg, hogy nem történt tragédia, s hogy kétéves unokája megmenekült, és úgy tűnik, nem lett komolyabb baja.

