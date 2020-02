Szálloda lesz a csepregi kastélyból – A terveiről kérdeztük a kínai befektetőt

Egy kínai befektető szállodát szeretne kialakítani a csepregi főtéren álló, régóta romladozó főúri kastélyból. Wu Wanliang cégvezetőt a terveiről kérdeztük.

A műemléki védettséget élvező 615 négyzetméteres történelmi kastélyt a Kanizsai család késő középkori várából alakították ki a Nádasdyak, akiknek 1532-től volt a birtokában. Később a Drasko­vich, majd 1884-ig a Jankovich családé volt. Jankovich Gyula gróf adta el a bécsi Schöller cukorgyárnak, aztán járási szolgabíróság működött falai közt. Az utóbbi időkben pedig általános iskolának adott helyet 2007-ig. Az önkormányzat már az 1990-es évektől értékesíteni akarta, 2012-ben akadt rá egy osztrák vevő, aki a napi.hu értesülése szerint 69 millió forintot fizetett a komplexumért.

A kastélyból szállodát tervező Wu Wanliangtól, a Blue River Holding Ltd. vezérigazgatójától megtudtuk: az épületet már megvásárolta a cége. Konkrét összeget nem árult el, de a több száz millió forintos beruházás lényege, hogy még sokkal többet kell rákölteni, mint amennyibe került.

– Keressük a régi rajzokat, azok figyelembevételével szeretnénk kialakítani a rekonstrukciós terveket még idén, vissza akarjuk állítani az eredeti szépségét, esetleg még azt az épületszárnyat is, amit korábban lebontottak – mondta Wu Wanliang, aki Budapesten él, ingatlan-beruházással foglalkozik.

– Néhány éve kezdtem tanulmányozni a vidéket, Vas megyében is megnéztem több épületet szállodához. Kastélyt kerestünk, Szombathely, Sárvár mellett is körülnéztünk. Végül a csepregi tetszett meg, statikailag elfogadható állapotban van, látok benne fantáziát. Szeretnénk Csepregnek is egy lehetőséget adni, és magunknak is. Felmértem, hogy nyolc kilométerre van Bükfürdő, hat kilométeren belül két golfpálya van, két tónál lehet horgászni, az erdőkben vadászni lehet, neves borospincék működnek és közel van Ausztria. Ezek mind szerepet játszottak abban, hogy a csepregi főúri kastélyra esett a választás.

Wu Wanliang kiválóan beszél magyarul, még Pekingben tanulta az idegen nyelvek egyetemén az angol mellett. A professzora adta neki a magyar Tamás nevet, ezt használja Magyarországon, Csepregen is így szólítják. Amikor 1988-ban a mi nyelvünk mellett döntött, még nagyon ritka volt Kínában magyarul tanulni. Ő azért választotta, mert aki magyarul tanult, szokásosan két évre Magyarországra küldték, hogy tökéletesítse a tudását.

Neki ez nem jött össze, mert Magyarországon 1989-ben rendszerváltozás volt, Kínában meg diákmozgalmak, úgyhogy a kiküldés elmaradt. 1994 elején jött először Magyarországra, tolmácsolni egy cirkusztársaságnak. A Fővárosi Nagycirkuszban lakott három hónapig az artistákkal. Aztán dolgozott közel kilenc évet a kínai nagykövetségen, magas rangú kínai vezetőknek tolmácsolt 1997-től 2003-ig.

– A nyelvtanulásban sokat segített a tolmácsolás. 2006-ban lemondtam a diplomatapályáról, és saját vállalkozást indítottam ingatlanberuházásra és ingatlanfejlesztésre. A tervem szerint a csepregi kastélyszálloda az első lenne egy olyan szállodaláncolatban, aminek további épületeit még keresem. Nem egyszerű jól kiválasztani – fűzte hozzá Wu Wanliang, aki Budapesten vásárolt területeket, van egy 72 lakásos projektje, egy másik 13 hektáros építési telke, tárgyal egy fővárosi irodaházról is. A kínai befektető egy éve nem volt otthon, és egyelőre nem is tervez Kínába menni a koronavírus-krízis miatt. – Fordulópontot szeretnénk elérni Kínában, amíg le nem cseng a járványveszély, nem megyek haza.