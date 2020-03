Felkészült a Sárvár FC

A Sárvár FC NB III-as labdarúgócsapata nagy harcban áll a bennmaradásért. Bojan Lazic vezetőedző úgy véli, hogy csapatának jól sikerült a téli felkészülési időszak, erősödött, bővült a játékoskeret – így nem okozhat gondot, hogy középmezőnyhöz zárkózzon fel Vas megye egyetlen harmadosztályú alakulata.

– A téli szünetre egyéni edzéstervekkel engedtem el a játékosokat, szerencsére mindenki elvégezte az előírt feladatát, jó állapotban tértek vissza a fiúk a rövid pihenőről, így január közepén a felkészülési időszaknak nem a nulláról kellett nekifutnunk – jelezte Bojan Lazic, a Sárvár FC NB III-as labdarúgócsapatának mestere.

– A vezetőség remek körülményeket teremtett számunkra Sárváron, élvezzük a város támogatását is, csak a munkára kellett koncentrálnunk – és úgy gondolom, hogy a betervezett munkát elvégeztük, készen állunk a tavaszi folytatásra. Elégedett voltam a játékosok hozzáállásával is. Sajnos Skriba és Potyi sok edzést hagyott ki sérülés miatt, de már munkába álltak, hamarosan utolérik magukat. Szerencsére a magot sikerült együtt tartanunk, kulcsemberek nem távoztak, továbbá jól erősítettünk. Az új játékosokat hiányposztokra igazoltuk, így szerződtettünk például támadó középpályást, balszélsőt. Érkezett rutinos, felsőbb osztályban is megfordult játékos és gyors fiatal, feltörekvő futballista. Talán még egy csatárt el tudtam volna képzelni – de azért nem leszek telhetetlen. Szerintem sokat erősödtünk, ráadásul nőttek a taktikai variációs lehetőségeink. Fontos az is, hogy bővült a keretünk, mert az ősszel nagyon kevesen voltunk, egy-egy sérülés, eltiltás komoly gondokat okozott – most talán nem lesznek ilyen jellegű problémáink. A téli felkészülési időszakban igyekeztünk javítani a játékunk minőségén. Az ősszel nem volt gond a védekezésünkkel, azonban kevés gólt rúgtunk. Most előre is jobbak leszünk, labdabirtoklásban is javulni fogunk.

– Bizakodó vagyok a tavaszi folytatást illetően – vélekedett Bojan Lazic. – Mögöttünk és előttünk is sűrű a mezőny. Én viszont mindig csak előre nézek. Meggyőződésem, hogy a bajnokság végén közelebb leszünk a középmezőnyhöz, mint a kieső zónához. De természetesen a legfontosabb feladatunk a bennmaradás kiharcolása.

A 13. Sárvár vasárnap kezdi a tavaszi szezont, 14.30-kor fogadja közvetlen riválisát, az utolsó előtti, 15. helyen álló Hévíz együttesét.

A Sárvár FC téli érkezői: Kun László (Cegléd), Kiss Balázs (Haladás), Füleki Márk (Haladás), Petró Balázs (Haladás), Czanik Károly (Ménfőcsanak), Sipőcz János (Esztergom), Havasi József (Mezőkövesd). Távozók: Valkovszki Péter (Ausztria), Faggyas Milán (Ausztria), Horváth Detre (Ausztria), Szenczi Bence (Ausztria), Mester Bálint (Ausztria), Tratnyek Dániel (Hévíz), Pethő Martin (Répcelak).