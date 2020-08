Jó szezont zártak és újat nyitottak a CVSE asztaliteniszezői

Egy kicsit rendhagyó volt a celldömölki „asztalitenisz-család” idei bankettje. Nemcsak lezárták az előző idényt, hanem meg is nyitották a következőt – hiszen négy hét múlva rajtolnak a csapatbajnokságok.

Ahogy nap mint nap a pingpongasztaloknál, úgy évente egyszer a fehér asztal mellett is találkozik a celldömölki asztalitenisz-élet apraja-nagyja. A pénteki banketten a hagyományoknak megfelelően ott voltak a klub szponzorai, támogatói is. Megtisztelte a rendezvényt Nátrán Roland, a Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) elnöke is. Köszöntőjében kiemelte, hogy a CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels együttese mint mindig, a bajnokság egyik fő esélyese – a Final Four idei döntője csak nüanszokon dőlt el a rivális pécsiek javára. Celldömölkön remek a közösség, erőteljes az utánpótlás-nevelés és kiváló az infrastruktúra is – a mögöttünk hagyott, 2019/2020-as idényben már az új asztalitenisz-csarnokban edzhettek, játszhattak. Maga a MOATSZ is tud erőt meríteni elérendő céljaihoz az ambiciózus kisváros példájából.

Lórántfy Tibor, a CVSE- Cellsport Kft. ügyvezetőjeként vette sorra a koronavírus-járvány miatt a szokásosnál rövidebb, de így is eredményes bajnoki évad történéseit. A legnagyobbak: nyolc bajnoki cím és három bronz után megszerezte ötödik ezüstérmét az extraligás csapat – nagy népszerűséget szerezve azzal, hogy a Final Fourt a televízió kamerái előtt játszhatta. Az egyéni országos bajnokságon Kriston Dániel egy ezüst- és egy bronz-, Fazekas Péter egy ezüst-, Szita Márton pedig egy bronzéremmel öregbítette a CVSE hírnevét. A Top 12 bajnokságon Fazekas lett az aranyérmes, Kriston a harmadik. Az előző szezonban még egy NB I-es, egy NB II-es, két NB III-as, két megyei I-es és egy megyei II-es csapatot is működtetett a CVSE. Az új csarnokban pedig az első osztályosokat elkezdték megismertetni az asztalitenisszel, közülük már 12-en járnak rendszeresen edzésre – és ezt a kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánják.

Ez alkalommal búcsúztatták el Szita Mártont, aki hét szezont húzott le a celli extraligás csapatban – a rivális Szécsény csapatában folytatja. Egy éve edzőként érkezett Sopronból, de az NB I-es csapatban játszott is Böhm Attila, ő most visszatér Sopronba. Helyére a Hévíz NB I-es csapatától érkezett Nyírő József, aki korábban két évig már volt a CVSE kötelékében, és az elmúlt években edzőpartnerként segítette a celli fiatalokat. A topcsapatba pedig Szita pótlására David Serdaroglut szerződtették. A 24 esztendős, a Stockerautól érkező osztrák válogatott játékos és a celliek jól ismerik egymást, többször voltak ellenfelek a Közép-európai Szuperligában. David elmondta, hogy nagyon tetszett neki a légkör, ami az itteni asztalitenisz-mérkőzéseket övezi, és szeretné újabb sikerekhez segíteni a CVSE-t. Természetesen vannak céljai osztrák sportolóként is; szeretne a világ 150 legjobb játékosa közé érni és nemcsak Eb-n, hanem világbajnokságon, olimpián is szerepelni.

Zárszavában Fehér László polgármester elmondta, hogy a koronavírus-járvány következményei a klubnál is éreztetik hatásukat. Mindkét névadó szponzoruk nehéz helyzetbe került, de bízva a kilábalásukban, továbbra is ott lesznek a csapat nevében. Az NB II-es csapatukat viszont megszüntették és kevesebb edzőt tudnak alkalmazni.