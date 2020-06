Kiskós Kitti játékosként, edzőként és elnökségi tagként is segíti a körmendi klubot

Kiskós Kitti a körmendi női kézilabda egyik fontos szereplője – elnökségi tagként, edzőként és játékosként is segíti a Körmendi DMTE NB II-es női kézilabdacsapatát.

– Úgy 13 éves lehettem, amikor az osztálytársaim unszolására elkezdtem kézilabdázni – idézte fel a kezdeteket a 34 esztendős Kiskós Kitti.

– Rögtön beleszerettem a sportágba. Gyorsan végigjártam a korosztályos csapatokat, aztán 16 évesen bemutatkoztam a felnőttek között – hihetetlennek tűnik, hogy ez már lassan húsz esztendeje történt. Soha nem akartam máshol játszani, lokálpatrióta vagyok, nekem tényleg szívügyem a körmendi kézilabda. Ma már több fronton is segítem szeretett klubomat. Utánpótlásedzőként dolgozom az U11-es, az U13-as és az ifjúsági csapattal, a felnőtt gárdánál pedig játékos-edzőként tevékenykedem. Tizenegy éve kezdtem megismerkedni a vezetők feladataival, elnökségi tagként is igyekszem az egyesület hasznára lenni. Jó ideje én vagyok a korelnök a játékosok között, de jól érzem magam a pályán, sérülések nem hátráltatnak, kifejezetten szeretek edzeni is, így egy ideig még nem szeretném abbahagyni a kézilabdát. Edzőként folyamatosan képzem magam, most a középfokú tanfolyamot végzem – edzőim közül Oláh Sándortól tanultam a legtöbbet a kézilabdáról. Sportos családból származom, ezért nekem természetes, hogy sok időmet emészti fel a kézilabda, a közösségért végzett munka. Így például örömmel dolgozom a Magyar Diáksport Szövetség munkatársaként is.

– Szerintem értékes közösséget alakítottunk ki a Körmendi DMTE-nél – folytatta a „civilben” a Kölcsey-iskola tanítónőjeként dolgozó Kiskós Kitti.

– Szervezett a klub, fel van építve az utánpótlásunk, egyre népesebb létszámmal dolgozunk. Faragó András elnök sokat dolgozik azért, hogy a háttér rendezett legyen. A felnőtt csapatunkkal a legjobb eredményt három éve értük el, amikor bronzérmet szereztünk az NB II-ben. De számunkra fontos az utánpótlás-nevelés is, hogy minél több saját nevelésű, körmendi kötődéssel bíró lány kerüljön be a felnőttcsapatba. Éppen ezért nagyon büszke vagyok arra, hogy tavaly bajnoki címet nyert a serdülő- és az ificsapatunk is a harmadosztályban. Az ifistáknak egyébként az idén is jó esélyük volt az aranyra – tavaly február óta veretlenek voltunk –, csak sajnos a koronavírus-járvány miatt idő előtt, eredményhirdetés nélkül véget ért a szezon. Folyamatosan építjük, fejlesztjük a klubunkat – tudom, hogy még sok munka, hosszú út vár ránk, de szerintem jó irányba tartunk.

Kiskós Kitti a mögöttünk hagyott szezonban mind a 16 bajnokin pályára lépett az NB II-es női kézilabda-bajnokságban játékos-edzőként, 62 góllal segítette csapatát – ezzel a teljesítménnyel pedig a bent maradásért küzdő Körmendi DMTE házi gólkirálya lett.