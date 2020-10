Boldogsághormont termel – A futás és hatásai: dr. Simon Éva kardiológust kérdeztük

Sokaknak a transz jut elsőként eszükbe, de más fontos hatásai is vannak a futásnak. Dr. Simon Éva kardiológus az előnyeiről és a hátrányairól is beszélt.

Elég egy sportcipő, némi tájékozódás, és már indulhatunk is. Nemcsak számos testi és lelki pozitív hatása van, de a futás minden sport alapja.

Elsőként a fogalmakat tisztázzuk: különbség van a futás és a gyaloglás között. Futásról akkor beszélünk, amikor sebességünk 8 km/h-nál nagyobb. Persze a közben elégetett kalória mennyisége nemcsak sebességünktől, de testtömegünktől és edzettségi szintünktől is nagyban függ.

Ha kezdők vagyunk, érdemes utánakérdezni, hogyan álljunk neki, hiszen megterhelhetjük ízületeinket – főleg nagy testsúly esetén –, és előfordulhat, hogy ezzel többet ártunk, mint használunk. Ha valaki rendszeresen fut hetente háromszor fél, egy órát, már 4-6 héten belül észreveheti kedvező hatásait. A legnagyobb mértékben a szív- és érrendszerünkre, másodsorban a tüdőnkre és vázizomzatunkra hat a futás. Minden izomzatunkat kondicionálja, és mivel testünk megtanulja az oxigén feldolgozásának megfelelő módszerét, szervezetünk is gazdaságosabban fog működni.

Emellett a csontritkulás elleni harcban is fontos szerepet tölt be: az erősödő izmok védik csontjainkat, csonttörés is ritkábban fordul elő azok körében, akik rendszeresen futnak. Mindemellett a terápiás és lelki hatások is fontosak – hangsúlyozza dr. Simon Éva. A futás depresszió, de figyelemzavaros gyerekek esetében is segíthet. Kiemelt szerepe van ebben az ilyenkor felszabaduló endorfinnak, vagyis a boldogsághormonnak – ez az, ami a futókat boldoggá teszi, szinte függőséget okoz; hiszen nincs éhség, fájdalomérzet, izomláz, csak a jó érzés marad meg az agyban. A külső változásokkal a belső állapot is változik, az ember önbizalma nő, és ugyan az elején szenvedés lehet elkezdeni, de aki megcsinálja, büszke lesz magára.

De mi a helyzet a tréningpulzussal? A kardiológus azt tapasztalja, hogy a preventív szemlélet terjed a 30-40 évesek körében: sokan keresik fel tanácsokért.

Az alapkérdés az, hogy miképpen ellen­őrizhető a futás hatékonysága. A sportorvosi szabály szerint 220-ból kell kivonni az életkort, ekkor kapjuk meg azt a maximális pul­zusszámot, amelyet átlépve már nem ajánlatos edzeni. Egészséges szívvel a kapott szám 70-80 százalékán lehet dolgozni. Ne azonnal akarjuk elérni a maximális értéket, szervezetünk nincs rá felkészülve: a fokozatosság akkor is elengedhetetlen, amikor futásra adjuk a fejünket.