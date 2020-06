Falra akasszuk vagy bútorra állítsuk a televíziót?

Rátehetjük simán a komód tetejére, de körbe is építhetjük és a nappali díszévé tehetjük – szinte nincs olyan otthon, ahol ne lenne televízió. A tökéletes kikapcsolódáshoz fontos az is, hogy a készülék megfelelő távolságban és magasságban legyen.

A konyhai stokedlire tett, kézi irányítású televíziók helyett ma már sík képernyőn, moziminőségű hangrendszer mellett élvezhetjük a mozgóképet. Ahogy fejlődött a technika, úgy vált egyre inkább otthonunk részévé a készülék. Ma már nem az a kérdés, hogy van-e tévénk, hanem az, hogy miként illesszük bele azt a szoba vagy a nappali összképébe.

Először is meg kell találni a helyiségben a legideálisabb helyet a készüléknek. Napközben élvezhetetlen lesz a kép, ha ablakkal szemben kap helyet a tévé, de gondoskodni kell az árnyékolásról akkor is, ha a fény a készülék mögül érkezik. A tévé átmérője határozza meg, hogy milyen távolságból nézzük, a közepe pedig ideális esetben 110 centi magasan legyen, átlagosan ugyanis ebbe a síkba esik a szemünk ülő helyzetben. A televíziók egyre vékonyabbak és könnyebbek, már nem igényelnek nehéz talapzatokat, még a legnagyobb képátmérőjű készülékekhez is kapható erős, dőlésében és oldalirányban is állítható konzol. Így eldönthetjük, hogy falra akasszuk, vagy bútorra állítjuk-e. Akármelyiket is választjuk, dekorációs szempontból remek lehetőséget rejt a tévé mögötti falrész.

Költséghatékony megoldás, ha az enteriőr többi falától eltérő falszínnel vagy mintás tapétával emeljük ki a médiafalat. Divatos a fa- vagy 3 dimenziós fali panel, de akár természetes vagy mesterséges kő, tégla, gipszlap is kerülhet ide. Egyedi megjelenést sugároz, ha a készüléket képek és lebegő polcok kompozíciójába rejtjük – ez első látásra egyszerűnek tűnik, valójában nem könnyű megtalálni a megfelelő összképet. Ha a hely engedi, látványkandallóval vagy könyvespolccal még intimebbé varázsolhatjuk otthonunk ezen pontját. Gyakori megoldás, hogy gipszkartonfalra kerül a tévé, ez akár térelválasztó szerepet is betölthet. Olyan megoldás is létezik már, hogy ebben a készülék elforgatható, és mindkét helyiségből nézhető.

Érdemes külön gondot fordítani az esztétikus kábelezésre: amit lehet, rejtsünk el. Ajánlatos külön a világítást is megtervezni, hiszen teljes sötétségben sem egészséges a szemnek hosszan nézni a képernyőt.