A metszés kényes munka, aki hibázik, sokat veszíthet

Már elkezdődtek a munkák, metszik az almafákat, mert a folyamat nagy odafigyelést igényel, nem lehet elsietni. Aki hibázik, akár évekre termés nélkül maradhat.

– A gyümölcsmúmiákat – a fán maradt, aszott termést – el kell távolítani, a lisztharmatos ágvégeket levágni – kezdi Poór Imre almatermesztő az év eleji munkák sorolását. A metszés lényege, hogy optimalizálja a termést – teszi hozzá. Lehetne akár később kezdeni, de akinek nem csak néhány fája van, az nem várhat sokáig. Neki Csepregen és Gencsapátinál is van ültetvénye, összesen 18-féle almafát gondoz.

A metszés nagyon kényes munka, rengeteg időt vesz igénybe. Három évre szabályozza ugyanis a termést. Ha valaki hibázik, akár ennyi ideig alma nélkül maradhat. Bár a második évben már lehet ilyenkor is szüretelni, de a mennyiség még biztosan nem lesz megfelelő. Erre a munkára embert is nehéz szerezni, kevés a képzett dolgozó. Ezért nem nagy létszámmal, inkább lassan, de megfontoltan haladnak. Csak akkor dolgoznak, ha legalább 5 fok van. Ha hidegebb az idő, már nem vágja az olló az ágat, hanem törik a fa – mondja Poór Imre.

– A metszéshez az lenne az ideális, ha mély nyugalmi állapotban lennének a növények. Ez most nem teljesen valósul meg, hiszen az eddigi tél nagyon enyhe volt. Így gondot okozna, ha hirtelen jönne az extrém fagy, mert akkor a metszési sebeken sérülne a növény. De még így is több haszna lenne a zord időnek, mint amennyi kárt csinálna – teszi hozzá. – Az enyhe tél ugyanis kedvez a kórokozóknak. A lemosópermetezést biztosan nem lehet majd idén megspórolni – fogalmaz. A metszés után – amit körülbelül február végén fejeznek be – rövid pihenő következik, aztán márciusban már folytatják is a munkát.

A gombák és a rovarok könnyedén áttelelnek, növényvédelmileg ezért nagyon nehéz lesz az év. Hacsak nem jön egy néhány hétig tartó igazán hideg időszak: mínusz 10–20 fok. Az ideális az lenne, ha mindig nyugodt tavasz követné a zord telet, de a négy évszak már egyre kevésbé jellemző térségünkre. – A csapadékelosztás sem ideális, sok növényhez hasonlóan az alma sem szereti a mostanában a nyarakat jellemző aszályos időket. Az itteni talajok viszonylag jó vízmegtartók, így nincs akkora probléma nálunk, mint például az Alföldön – teszi hozzá a szakember. Jelenleg az almafajták nincsenek veszélyben a nyugati országrészben, de sokkal jobban oda kell rájuk figyelni az időjárás-változás miatt.

A permetezés módszerét is jól kell megválasztani. Nem mindegy, milyen széles a lombkorona, milyen vegyszert használ a gazda. Az új előírások miatt ráadásul egyre szűkül a bevethető hatóanyagok köre is. Poór Imre addig védekezik a kártevők ellen, amíg nincs termés. Így biztosan biztonságosan fogyasztható a gyümölcs. A szedd magad akciókon néhányan számon is kérik, hogy vannak kukacos almák is a fán. De a szakember szerint ez annak a jele, hogy nincs túlkezelve. Érdekes jelenség egyébként, hogy míg néhány éve szinte csak nyugdíjasok jártak almát szedni, az utóbbi két évben egyre több kisgyerekes család is megjelenik. Az idősebbek egyszerre sokat visznek, a fiatalabbak visszajárnak: programként élik meg, hogy a fáról vihetik haza a gyümölcsöt. Odafigyelnek az almatermesztők, hogy még sokáig közös kikapcsolódás legyen az almaszedés.