Azt javasolják a gazdáknak: tervezzenek és vásároljanak egy évre előre

A mezőgazdaságban dolgozók sorban állnak a növényvédő szereket forgalmazó cégeknél: sokukban erős az aggodalom: vajon lesz-e elég szükséges vegyszer?

A gazdák hatalmas mennyiségekben vásárolják fel a készleteket, mert importra szorul az ágazat, és nem tudni, hogy lesz-e elég lehetőség külföldről behozni. A helyzet napról napra változik, és a magyar ipar nem állít elő növényvédő szereket – vázolta a problémát Horváth Zoltán csepregi gazda, aki repcét, búzát, kukoricát termeszt, még egy kis tavaszi árpája is van. Ő még beszerezte a szükséges vegyszereket – a repce és a búza gyomirtóját, a rovarölőket –, de akik elspekulálták az időt, most azzal szembesülnek, hogy lehetnek gondok a beszállítással, nem fogják tudni pótolni a készleteket. Minden kártevő ellen védekezni kell, nem lehet halogatni.

– Probléma az is, hogy zuhannak a felvásárlási árak, az importanyagoké viszont nem. Úgy költünk, mintha normál év lenne, de a bevétel nem lesz annyi, mint amennyi szokott lenni – mondta a mezőgazdasági vállalkozó.

Megkérdeztük Pusztavámi Mártont, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei szervezetének elnökét, aki a jelenlegi helyzetről elmondta: az is gond, hogy sok növényvédő szer meg sem érkezett. Ezért azonos hatóanyagú, alternatív szereket kell találni. Arra a problémára, hogy a gazdák a zuhanó felvásárlási áraktól is félnek – hogy nem térül meg a befektetésük –, az elnök úgy reagált: a búza, szója, repce felvásárlási ára tényleg leesett, az a kérdés, hogy az aratás idejéig lesz-e változás. Így a károk valóban felmérhetetlenek lesznek, de a kamara javaslata már a kormány előtt van, amiben megfogalmazták: teremtsék meg a hazai tárolókapacitást, a hazai feldolgozás lehetőségeit.

A kérdésre, hogy beszámítanak-e a gazdák az élelmiszergyártók közé, folytathatják-e a munkát, amikor minden leáll, Pusztavámi Márton elmondta: a kártevők nincsenek tekintettel a koronavírusra, ha megtámadják a haszonnövényeket, nem lesz mit aratni. Az állattartással és mezőgazdasággal foglalkozók tehetik a dolgukat.

Reggelente a raktáraknál sor áll, ott is megbeszélik aggodalmaikat a gazdák. Az egyik legnagyobb forgalmazó cég kereskedelmi vezetőjét, Torma Sándort arról kérdeztük: mi lesz az importtal?

– Az volt a szokás, hogy ha valamit megrendeltek, másnapra megjött. Most két heteket várunk egyes termékekre. Beindult a bevásárlási láz, hogy a gazdák legalább a tavaszi szezont végig tudják csinálni – mondta Torma Sándor. – Megrendeljük, visszaigazolják, aztán jön egy e-mail, hogy mégsem. Sok alapanyag Kínából érkezne Németországba, főleg ott vannak a gyártó cégek. Olaszországból is jönnének termékek, úgy hallottuk, ott is vannak, de nincs ember, aki átadja. A gazdálkodás most sokkal tudatosabb tervezést igényel. Arról beszélünk a gazdákkal, hogy egész évre gondolják át, mire van szükségük. Nem két hét kérdéses, hanem a szezont végig kell csinálni, hogy legyen élelmiszer. Nem tudjuk, lesz-e utánpótlás vagy nem.

Még tele vannak a raktárak, ki tudnak szolgálni mindenkit. A kollégák egy része növényvédelmi szakmérnök, tudnak más szert tanácsolni a meg nem érkezettek helyett; egyes gazdáknak saját szerződéses szakmérnök segít.