Művészet nélkül nincsen gazdasági fejlődés

Mezőgazdasági vállalkozók és a pARTvonal művészei találkoztak egymással – a cél az ismerkedés és a támogatók felkutatása volt.

Műveltség és művészet nélkül nincs gazdasági fejlődés – idézte Rainer Ágota, a pinkamindszenti Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) vezetője Festetics György gondolatait azon a pénteki partnerkapcsolati összejövetelen, ahol mezőgazdasági vállalkozók és a pARTvonal képző- és iparművészeti alkotótábor művészei találkoztak. A rendezvény nem titkolt célja volt, hogy a vállalkozók az alkotótáborban született képek megvásárlásával támogassák a tábort – amelyet idén nyáron ötödik alkalommal rendeznek majd meg –, és ezzel együtt persze a részt vevő művészeket is.

Elhangzott: a jövő generációjának meg kell mutatni a nagyüzemi és a háztáji gazdaságot ahhoz, hogy érdeklődésüket felkeltsék a mezőgazdaság iránt, sok gyerek ugyanis semmit nem tud róla, akadnak, akik tehenet sem láttak még. Egy együttműködési megállapodás mentén a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5. osztályos tanulói számára már tartanak rendhagyó természet­ismeret órákat az egyik agrár kft. telephelyén, a hosszú távú cél az, hogy több vállalkozó és több iskola vegyen részt a programban. A rendezvény másik célja az ez irányú partnerkeresés volt, valamint a vállalkozók és a művészek összehozása, hiszen amint a beszélgetésen Rainer Ágota hangsúlyozta, nemcsak a gazdaság hat a művészetre, de a művészet is hat a gazdaságra.

Mészáros Szabolcs, az alkotótábor vezetője felidézte a nagy népszerűségnek örvendő kakasos képek születését a jelenlévőknek. Tavaly az ebédhez ugyanis kakasokat vágtak, az áldozattá váló állatokat aztán a tábor összes résztvevője megörökítette a vásznon, a kakasok így végül magasabb céllal is szolgáltak – az éhség csillapításán kívül. A résztvevőknek még a Szabolcs mellett jelenlévő két művész, Bodó Mária és Miklós Zsolt is mesélt egy-egy képének születési körülményéről. Az alkotótábor vezetője hangsúlyozta a pinkamindszenti környezet nyugodt, inspiráló voltát, és egyben invitálta a jelenlévőket a nyári táborba, ahol minden művészet iránt érdeklődőt szívesen látnak. Pinkamindszent olyan témákat és motívumokat kínál, amely speciálisan erre a helyre jellemző – fogalmazott. Hasonlóan vélekedett Csiszár István polgármester is, aki elmondta: az itteni miliő valóban meghatározza a művészek témaválasztását, amit az elkészült képek is tükröznek.

Idén az ebédmeghívással egybekötött partnerkapcsolati találkozóra öt vállalkozás fogadta el a meghívást, azonban üzlet nem született, biztató ígéretek az alkotótábor támogatására azonban elhangzottak. Erre szükség is van, hiszen ahhoz, hogy a négy évvel ezelőtt útjára indult művészeti work-shop tovább élhessen, időről időre meg kell újulniuk.