A projektzárón Ágh Péter országgyűlési képviselő is részt vett, aki egyrészt megköszönte a diákok és a tanárok türelmét, hiszen az elhúzódó felújítás tőlük is sok lemondást követelt, másrészt, mint hangsúlyozta, azon vannak, hogy lépésről lépésre minél több iskolát tudjanak felújítani, ami most itt és a celldömölki általános iskolában sikerült is. A répcelaki fejlesztés kapcsán megjegyezte, azzal, hogy egy időben két nyertes pályázatnak is örülhettek, lehetővé vált, hogy az iskola teljesen újjászülessen.