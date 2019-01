A cél: jót és maradandót alkotni

Tovább dolgozik Vas megye északi részének fejlődéséért Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki a Vas Népének értékelte az elmúlt esztendőt.

Hetvenhét település alkotta választókerületért dolgozik szövetségben Orbán Viktor kormányával – hangsúlyozta Ágh Péter. Ennek látható jelei a megvalósult fejlesztések. – Ne felejtsük, hogy a 2018-ban lezárt ciklus legnagyobb útberuházása az M86-os megépítése volt – emlékeztetett, hozzátéve, hogy nem lehet hátra dőlni, hiszen sok még a feladat. Elmondta: a Vas Népe olvasói általában csak a munka végeredményét látják. – Ez legtöbbször egy beruházás átadása, amit szalagátvágás jelez, amely azt szimbolizálja, hogy egy munka végére értünk, Vas megye ismét gyarapodott. A legtöbb időt azonban a kevésbé látványos előkészítések jelentik, melyek révén eldől, hogy milyen fejlesztések valósulhatnak meg. Mint mondta, megtiszteltetés, hogy ebben a munkában részt vehet a vasiak érdekében. Köszönetet mondott a 2018-as választási bizalomért is, mely arra motiválja, hogy a továbbiakban is jó és maradandó dolgok létrehozásában működjön közre. A tavalyi év sok átadást hozott, Ágh Péter körzetében is számos település gyarapodott. A képviselő hosszasan sorolta az elért eredményeket.

– Kőszegen megújult a Központi Óvoda, a Trianon-kereszt környezete. Átadtuk a Nagy László EGYMI felújított kollégiumát, az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium új sportcsarnokát, valamint az új tűzoltó laktanyát. Elkészült a felújított parkoló, a szabadtéri sportpark, a Béri Balog Ádám Általános Iskola kézilabdapályája és a kormányhivatal épülete. A városvezetés számára itt is fontos az útfelújítás, a Belügyminisztérium ezt eredményes pályázatokkal kívánja elősegíteni. A KRAFT program révén a város gazdagabb lett a megszépült Sgraffitós-házzal, a Szemző-házzal és a Festetics Palotával. Kőszegen és térségében pályázati siker szolgálja a fenntartható örökség- és rendezvényturizmust.

A képviselő kiemelte Sárvárt.

– A város szívében elkészült a felújított Hild park. Megújult a járási hivatal központja, a Cseperedő Bölcsőde. Elkezdődött a sport- és kulturális központ, valamint a Zene Háza építése. Átadhattuk a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztését, a rábasömjéni kerékpárutat, az ovi-sport pályát a Vármelléki Óvodában. A fürdőn újabb lépést tettek a vonzerő növeléséért. Sárvár 2018-ban többes jubileumot ünnepelt, melyet parlamenti felszólalásban méltathattam. Megtiszteltetés, hogy velünk ünnepelt Kövér László házelnök és a város díszpolgára, Kásler Miklós miniszter – sorolta a képviselő.

– Celldömölkön letettük az asztalitenisz-csarnok és a labdarúgó-öltözők alapkövét, átadtuk az alsósági műfüves pályát, a kormányhivatal épületét, a belsőleg megújult Berzsenyi gimnáziumot és új atlétikai pályáját. Női erő címmel ott is program indult azért, hogy a hölgyeket segítse. A helyi turizmus erősödését pedig a gyógyvizes medence elkészülte és a kínaiak beruházása jelzi – foglalta össze a képviselő. Bükön átadhatták a kerékpárutat, a csapadékvízelvezetési projektet és a fürdő új bejáratát. Emellett pedig beszámolhattak a humán szolgáltatások fejlesztéséről és a nők társadalmi elfogadottságának elősegítéséről szóló sikeres pályázatokról. Csepregen a városvezetés az utak felújítását tűzte ki fő feladatának, így több utca újjá tudott születni, emellett, megszépült a Téglagyári-tó környezete, kicsiknek készült sportpályával gyarapodott az óvoda. Áder János köztársasági elnök is a vendégük volt a naperőmű üzembehelyezésénél. Csepreg és Bük környékén több település vehet részt helyi identitás- és kohézióerősítő és turisztikai attrakciófejlesztési pályázatokban. Répcelakon átadták az új vásárteret, valamint a főút melletti terület komplex fejlesztését. A város első említésének 750. évfordulóját ünnepelte, melyre egy új Szent István-szobor emlékezteti a polgárokat. – Nagy megtiszteltetés, hogy Répcelakot e jubileumon parlamenti felszólalásban köszönthettem – fogalmazott Ágh Péter.

Vépen felújították a kollégiumot, elkészült a naperőmű, a sportpark és a felújított főtér, amely igazi városi arculatot ad. Nemrégiben pedig nyilvános lett, hogy megújulhat a várost az M86-ossal összekötő út. Ágh Péter arról is beszélt, hogy a kisebb településeken is komoly munka zajlott 2018-ban. – Fejlődött az iskola Bőben, Gyöngyösfaluban, Rábapatyon. Elkészült a közösségi melegítő-, tálalókonyha és étkező Gyöngyösfaluban, Nicken a kultúrház és az Egészségház Bőben. Korszerűbb lett az orvosi rendelő Vámoscsaládon, Vasegerszegen. A kicsik és szüleik örömére megújult az óvoda Acsádon, Ostffyaszszonyfán, Kemenesmihályfán, Horvátzsidányban. Műfüves focipályát létesítettek Lukácsházán. Gencsapátiban is komoly munka jelzi a fejlődést. Renoválták a kemenessömjéni templomot. A méltó búcsú helyeként megáldották a megújult ravatalozót Nemescsón, Pusztacsón, Ólmodon, Váton, Vasegerszegen. Most a lezárt munkálatokat említettem, ezeken kívül még jelenleg is több helyen zajlanak beruházások. Nagyobb projektek is kezdődtek, például a Rába-völgy projekt, amely a térség árvízvédelmének megerősítését jelenti – sorolta a teljesség igénye nélkül az elért eredményeket. Ágh Péter megemlítette az első világháború 100. évfordulóját, melyhez kapcsolódva Sárváron, Kőszegen, Celldömölkön renoválták a hadisírokat.

– Parlamenti munkám során felszólalásaimban többször szóltam az év során Vas megyéről. Idén az a megtiszteltetés is ért, hogy az Országgyűlés megválasztott a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnökévé, amelynek munkájában 2010 óta veszek részt – árulta el Ágh Péter. –2019 első nagy politikai kihívása az EP-választás, amely sorsdöntő lesz a bevándorlás elutasítása kapcsán. A migráció támogatása helyett mi a magyar családok megerősítéséért dolgozunk – mutatott rá.

– Idén is sok feladat vár ránk, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy személyes munkájával, családjáért való tenni akarással, szülőföldhöz való ragaszkodásával tovább gyarapítja Vas megyét, és arra ösztönöz minden döntéshozót, hogy ugyanilyen eltökéltséggel dolgozzanak ezért a térségért, mint amennyire az itt élők szeretik az otthonukat – zárta gondolatait Ágh Péter országgyűlési képviselő.

