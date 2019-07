A Depresszió zenekar felrobbantja a színpadot az Alterábán – Üzentek a fesztiválozóknak

A Depresszió zenekar 2000-ben adta első koncertjét, azóta pedig már túl vannak 8 stúdióalbumon és több mint 800 koncerten. Az egyik legnépszerűbb és legkedveltebb Rock/Metal zenét játszó együttes lett Magyarországon.

Pályafutásuk során több világsztár előtt is koncerteztek, 2014-ben pedig elindultak „A Dal” című műsorban, ahol az egész ország megismerhette a „Csak a zene” című számukat. A döntőig jutottak a szerető közönségnek köszönhetően.

A Depresszió zenekar már az első Alterába Fesztiválon is felrobbantotta a színpadot, és szerencsére idén is koncerteznek az ország legnagyobb kerti partiján. Szombaton, július 13-án este lépnek majd színpadra.

Jelenleg a 9. stúdióalbumukat készítik, amiről a zenekar énekese azt is elárulta, hogy mikor lesz elérhető. Többek között a nemsokára megjelenő új lemezről, és az Alterába sikeréről kérdeztünk Halász Ferencet.

Milyen emléket őriztek az Alterábáról?

Nagyon kellemeseket. Kivétel nélkül mindig nagyon jó hangulatú bulikban lehet részünk és remek fogadtatásban a közönség részéről.



Már az első fesztiválon is felléptetek. Hogy emlékeztek vissza a kezdetekre?

Már a kezdetektől fogva rendben volt a fesztivál. Odafigyeltek a közönség és a szakma igényeire. Ahol kellett, ott fejlesztettek az évek alatt, a rendezvény bája viszont már az első évben is megvolt, ezért mi is úgy kezeltük a dolgot, hogy szívesen jövünk ide, ha hívnak minket.



Többször is a zenekarok kedvenc fesztiváljának választották az Alterábát. Miért szereti ennyire a szakma/zenekarok ezt a fesztivált?

Van egy speciális hangulata a helyszínnek és a rendezvénynek, ami emlékezetessé teszi a fellépők és a közönség számára. A legfontosabb talán az emberi oldal. A rendezvény főszervezője, Hege egy remek vendéglátó, és mivel a szakma mind a két oldalát megtapasztalta, tudja, hogy milyen igényei vannak a fellépőknek. Másrészt, baráti kapcsolatot ápol a zenekarok nagy részével, tehát az Alterábán kívül is találkozunk, tartjuk a kapcsolatot. A backstage elrendezése, a rendezvényen dolgozók kedvessége ad egy kellemes házibuli hangulatot a zenészeknek, így oldott hangulatban tudnak készülni a koncertekre és lelazulni utánuk. Miközben ez egy sok embert megmozgató esemény, mégis stresszmentes környezet, ahol megbecsülik a legkisebb fellépőt is.



Nemsokára megjelenik a 9. stúdióalbumotok, ami a Nehéz szó címet kapta. Mit tudhatunk az albumról?

Ha már adta magát, akkor most rájátszunk a kilences számra. 2019 kilencedik hó kilencedikén fog megjeleni az album, ami kilenc dalt tartalmaz majd és 999 Forintért lesz beszerezhető. Mindent nem árulnék el előre, de azt elmondhatom, hogy az eddigi legvaskosabb megszólalású anyagunk lesz. A legutóbbi lemez készítése olyan jó hangulatban telt, hogy egyáltalán nem sokaltunk be ettől a fajta munkától, és a megjelenés után egy kicsivel már az új dalokon dolgoztunk. Mindig is hajlamosak voltunk egyre több és több munkát fektetni a lemezeinkbe, de most még ezt is sikerült megfejelnünk. Nagyjából másfélszer annyit dolgoztunk az új korongon, mint a korábbiakon. Most nem úgy zajlott a munka, hogy a lemezmegjelenés után egy darabig nem foglalkozunk új ötletekkel, majd mindenki el kezd gyűjtögetni témákat és a felvétel előtt pár hónappal kidolgozzuk őket. Folyamatosan zajlott a munka a többi elfoglaltságunkkal párhuzamosan, majd ennek az évnek az első 4 hónapját csak ennek szenteltük, tehát nem is koncerteztünk. A ránk jellemző stílusjegyek mellett sok újdonságot is fog tartalmazni a lemez, és eléggé változatos is lett hangulatilag, de mégis egy kerek, egységes egészet alkot.





Miért ezt a címet választottátok?

Fajsúlyos témákkal foglalkoztam a dalszövegekben, amikről a többség nehezen, vagy egyáltalán nem beszél nyilvánosan. A témaválasztások ellenére nem lett komor, vagy túl sötét a lemez hangulata. Felszabadító érzés, amikor az ember kiadja magából a feszültségeket, és ezt a hangulatot igyekeztem a szövegekben is megfogalmazni. Nekem a Rock és Metal zenék is erről szólnak, így a sajátunk is. Egy hatalmas energialöket, ami erőt ad a léleknek.

Visszatérve a címre… A basszusgitárosunk, Zoli szavajárása az, hogy „Az egy nehéz szó”. Ezt akkor szokta viccből mondani, amikor valakinek egy társasági beszélgetés közben megbotlik a nyelve. A szakmánk miatt viszonylag sűrűn futunk bele olyan beszélgetésekbe, ahol egy buli után előfordul ilyesmi, tehát megragadt a fülünkben ez a kifejezés. Jól illeszkedett a lemez tartalmához, ráadásul az, hogy „nehéz” eléggé autentikusan hangzik egy súlyos zenét játszó zenekartól.



Leforgattátok az új klipet az Embernek maradni című dalhoz, ami augusztusban érkezik. Előjáróban el tudtok árulni valamit a klipről?

Vizuálisan érdekes helyszínt kerestünk a kliphez, és eközben botlott bele Zoli egy cikkbe arról, hogy már évtizedek óta üresen áll a budapesti belvárosban az Otthon áruház. A természetes fényt beeresztő üvegkupola és az egyéb érdekes építészeti megoldások miatt tetszett meg nekünk és a klipet készítő Pixel filmnek a helyszín. Az, hogy egy tömegek kiszolgálására hivatott épület ilyen régóta üresen áll, ad neki egy leharcolt, már-már posztapokaliptikus hangulatot, ami sok szempontból összevágott az elképzeléseinkkel. A zenekari előadás mellett hangulatokat, érzeteket rögzítettünk a helyszínen, tehát nem konkrét történetet. Már nagyon várom a végeredményt. A dalt is nagyon erősnek érezzük, tehát izgatottan várjuk, hogy megmutathassuk az embereknek, hogy mit alkottunk.



Mit üzennétek a fesztiválra kilátogatóknak?

Azt, hogy érezzék magukat nagyon jól, és gyűjtsenek egy csomó szép emléket ezalatt a pár nap alatt! Emellett azt is, hogy ez egy értékes rendezvény és, ha tehetik, akkor támogassák azzal ezt a jó ügyet, hogy rendszeresen részt vesznek rajta!