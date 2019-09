A helyes táplálkozást népszerűsítik – Helyi gazdák termékeit is kínálták Répcelakon

A tudatos, egészséges táplálkozásról tartott előadást Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökségi tagja diákoknak, akik meg is kóstolhatták a helyi termelők által készített ételeket.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Itthonról – Otthonra programja idén is folytatódik. Az iskolai tájékoztató fórumsorozaton a mezőgazdaság népszerűsítése mellett a diákok megismerkedhetnek az egészségtudatos táplálkozással, a zöldség- és gyümölcsfogyasztás fontosságával. A roadshow részeként tegnap a répcelaki művelődési házban mintegy 170 felső tagozatos diák hallgathatta meg a NAK elnökségi szóvivője, Süle Katalin előadását.

– Mindenki, aki növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, kertészettel foglalkozik, részese az élelmiszer-előállításnak, ezért hálásnak kell lennünk nekik – hívta fel a gyerekek figyelmét az előadó a mezőgazdaság fontosságára.

Süle Katalin hangsúlyozta, hogy lehetőség szerint helyi termékek vásárlására biztassák szüleiket. Fontos, hogy naponta ötször, de minimum háromszor étkezzünk, ezzel érjük el, hogy ne terheljük meg az emésztőrend­szerünket. Az összes étkezés közül pedig a reggeli a legfontosabb, egyrészt mert ezzel pótoljuk az éjszakai kalóriaveszteséget, másrészt mert el kell indítani az emésztést.

Fontos, hogy a reggeli tartalmazzon zöldséget-gyümölcsöt, mivel az ezekben található fruktóz szívódik fel a legkönnyebben fiatal korban, ami serkenti az agyműködést. Hamar kiderült azonban, hogy a hallgatóságból nem mindenki szokott reggelit enni, Süle Katalin arra biztatta őket, változtassanak rossz szokásukon.

A diákok megtudhatták, hogy a mézre nem a cukor alternatívájaként kellene tekinteni, hanem alapvető élelmiszerként, vagyis mindennap fogyasztani kellene belőle. Annak ellenére, hogy Magyarországon készítik a világ legjobb mézét, mindössze egy kilogramm az egy főre jutó évi fogyasztásunk.

Szó esett a változatos táplálkozás fontosságáról is, mert bár manapság divatos csak növényi eredetű termékeket enni, szükség van az állati eredetű táplálékra is. Az állati termékek – allergia, vagy diéta esetén – kiválthatók a gombával is, ami rengeteg D-vitamint tartalmaz, ráadásul a megyében számos helyen megtalálható.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint napi 400 gramm zöldséget, gyümölcsöt kellene enni az egészséges fejlődéshez, de kiderült az is, hogy a hüvelyesekből (bab, lencse, borsó) nagyon keveset fogyasztanak a fiatalok. Ezzel szemben a nassolás nagyon népszerű, de ha a chipset néha ki tudnák váltani aszalt szilvával, már az is sokat jelentene.

Süle Katalin kiemelte, köszönhetően a felmelegedésnek ma már olyan gyümölcsök is megteremnek az országban, mint a kivi vagy a banán, és eloszlatott egy közkeletű tévhitet is, miszerint a paradicsom gyümölcs, holott az a burgonyafélék családjába tartozó zöldség.

Ugyanígy, sokszor hallani, hogy a vörös húsok egészségtelenek, pedig erről szó sincs, vastartalmuk miatt fogyasztásuk nagyon is javasolt, ahogyan az állati zsiradék mértékletes bevitele is elengedhetetlen, tekintve, hogy ezek a sejt építőkövei. Az előadó arra is felhívta a figyelmet, hogy a lányoknak húszéves korig heti két tojás fogyasztása ajánlott, mivel az kiváló hatással van a női szervezetre. Szó esett még a hal és tejtermékek fogyasztásának fontosságáról is, sőt arról is, hogy mennyire egészséges a nyúlhús.

Miután a kamara által szervezett kampány célja nemcsak az, hogy közelebb vigyék a fiatalokat a mezőgazdasághoz, és felhívják a figyelmet az egészséges táplálkozásra, de az is, hogy ösztönözzék a helyi termékek vásárlását, így az előadás végén a helyi és környékbeli gazdák által felajánlott ételeket lehetett megkóstolni.

A NAK 2017 novemberében indította el iskolai tájékoztató fórumsorozatát, mellyel már több mint hatezer gyereket értek el. Süle Katalin hangsúlyozta, az előadások anyagát folyamatosan bővítik és aktualizálják, amely így mindig a legfrissebb egészségügyi adatok elemzésén alapul.