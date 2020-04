Sok a megrendelés a kalácsokra – Megnéztük, milyen a húsvéti árukínálat a piacon

A házias recept alapján készült töltött kalács és a füstölt áru most a legnépszerűbb a vásárcsarnokban a húsvét előtti napokban. Körülnéztünk a dél és egy óra közötti, 65 év alattiaknak fenntartott vásárlási időben, mi minden kapható az ünnepi készülődéshez.

Egyik helyen a házi füstölt és főtt sonka 3600 forint; egy másik helyen a füstölt nyers sonka 2990 forint, ahogy a combból készített kötözött sonka, tarja is. A pulykamellsonka 4590 forint. Horváth Ferenc hentes elmondja, hogy a nyers húsokat is jól viszik, meg a füstölt árut is. Népszerű most a füstölt csülök is, aminek az ára 1990 forint, az akciós darabokat 1590 forintért

odaadják.

Fonott kalácsot találunk édeset is, sósat is, szépen celofánba csomagolva – 219 és 369 forintért – van olyan is, amit mandulával szórtak, és olyan is, amit koszorúba fontak, ezek 399 forintba kerülnek. A kisebb tojások 45, a nagyobbak 50–55–58–60 forintba kerülnek. Az Oladról piacozni járó Lendvai Lászlóné kertes házban lakik, tyúkokat tart, így azoknak a tojásait hozza a piacra, 550 forintért ad belőle egy tízes dobozzal. Nem süt húsvétra, hanem itt veszi meg a süteményt a vásárcsarnokban, sok a házias ízű vagy házi recept alapján készült termék a cukrászsütemények mellett.

A pékség vitrinje már csaknem üres ebéd után, de az eladótól megtudjuk, hogy a legtöbb megrendelést a házi töltött kalácsra veszik fel: 749 forint egy 600 grammos rúd, gazdagon töltik dióval vagy mákkal. Népszerű az almás pite 279 forintért, de nagyon viszik a meggyest, a túróst, a mákost is. A foszlós kalács itt 349, a fonott 399 forintba kerül.

Kovácsné Balaton Klára virágkötővel beszélgetünk: ő a kalácsot otthon süti, zserbót és linzert szokott készíteni még, mert ezeket szereti a család. A sok virág közt megtudjuk, hogy már elfogyott, de másnapra lesz megint a 200 forintos szegfűből és az 500 forintos krizantémból, főleg ezeket viszik ilyenkor a temetőbe. Kedveltek a művirágból készített úgynevezett „sírtálak” is, a hozzátartozók szívesen vásárolják a sárgával díszített, élénk színűeket, tavaszi hangulatúakat a húsvéti családi temetőlátogatásokhoz.