A jáki Máté Judit és férje, Nagy Gyula Dublinból jönnek haza az orgonafesztiválra

Máté Judit orgonista és Nagy Gyula énekművész hangversenye nyitja szeptember 10-én a Martinus orgonafesztivált a Sarlós Boldogasszony-székesegyházban. A jelenleg Írországban élő párral a koncert előtt beszélgettünk karrierjükről, életükről.

Tíz esztendeje, hogy Máté Judit háta mögött hagyta Magyarországot – és Jákot, ahol születésétől fogva családjával élt –, és Írországba költözött. Ott ismerte meg Nagy Gyulát, akivel egy kétéves kislány boldog szüleiként töltik dolgos mindennapjaikat Írországban.

– A napokban lesz 11 éve, hogy Dublinba költöztem. A miértjét nehéz lenne megfogalmazni, valahogy olyan stádiumba került az akkori életem, hogy nagyon szerettem volna változtatni rajta valamilyen formában, és mivel akkor több barátom is tervezte a kiköltözést, én is emellett döntöttem – emlékezett vissza az orgonista a kezdetekre. – Gyula két évvel később érkezett a szigetországba, tanulási céllal. Még otthonról, Veszprémből jelentkeztem a dublini zeneakadémiára, ahova aztán felvettek.

Bár mindketten magyarok, és itthon mindössze százhúsz kilométer választotta el őket, Írországban ismerkedtek meg.

– A zeneakadémiára jártam én is magánórákra pár évig, ahol először az orgonatanárom mutatott be minket egymásnak futólag. Évekkel később jutott eszembe, amikor egy koncertre bariton szólistát kerestem, hogy hiszen van itt egy magyar srác, felkérem, énekeljen az egyik koncertemen. Valahogy így kezdődött – idézte fel Judit, akitől azt is megtudtuk: mindketten a hivatásuknak élnek.

– Jelenleg két templomban vagyok orgonista, zenei igazgató, kórusvezető. Zongorát is tanítottam, illetve az elmúlt pár évben szolfézst egy zeneiskolában. Emellett persze koncertek és gyakorlás, ami elég sok időt igényel.

Gyula már Dublinban diplomázott énekművész szakon, másik két diplomáját még itthon szerezte angolból és színháztörténet szakon. Jelenleg szabadúszó operaénekes, főként Angliában vannak munkái, de Írországban és Németországban is vannak felkérései.

Hamarosan pedig hazalátogatnak, és hangversenyt is adnak a szombathelyi székesegyházban: szeptember 10-én, kedden 19.30-tól hallhatja őket a közönség.