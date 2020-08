A járdára feljárni tilos! – Nagy árat fizetnek az áruszállításért

Bizonyos esetekben a szabályosan végzett áruszállítás aránytalanul nagy terhet ró a szállítókra, így van ez a Fő téri trafiknál is, ám mint kiderült, a jogszabályok nem engednek könnyítést.

A Fő téri üzletek nagy részének van hátsó, parkolóra nyíló bejárata is, itt az áru viszonylag diszkréten és rövid úton tud megérkezni, van azonban néhány kivétel. – Tulajdonképpen mindig problémás volt nálunk az áruszállítás, mivel a miénk is azon kevés üzlet közé tartozik, amelyiknek nincs a Fő tér mögötti parkolóra nyíló hátsó bejárata – mondja Béry Mónika, a Fő téri trafi küzletvezetője. Így aztán az áruszállítók jobb híján beálltak az üzlet elé, gyorsan lepakolták az árut és már ott sem voltak. Legfeljebb tíz percet vett igénybe az egész.

Persze mindenki tudta, hogy a járdára felállni nem szabályos, de nem szólt érte senki, vagy soha nem vették észre. Ki tudja? A lényeg, hogy működött a dolog és valószínűleg nem is igen zavart senkit. A Fő téren elég nagyok a terek, pár percig egy útban álló teher­autót, vagy furgont könnyedén ki lehet kerülni, nem is csinált gondot ebből senki. Az utóbbi időben azonban nincs kegyelem, amint feláll a járdára egy beszállító cég autója, egyből megjelennek a közteresek. Van, hogy csak figyelmeztetnek, de többször volt már, hogy büntettek is.

– Az egyik szállítónknak egy ilyen járdára állás 50 ezer forintjába került. Hétfőn pedig azt történt, hogy a félig már lepakolt teherautó sofőrjét szólították fel azonnali távozásra, mire a sofőr a már lepakolt árut is visszarakta a kocsira, így aznap azt az árut meg sem kaptuk – hangsúlyozza Mónika.

A közelben van ugyan néhány parkoló, csak hát ott a legritkább esetben van szabad hely, és ha van is, akkor sem biztos, hogy sokra mennek vele a szállítók, mivel némelyik autó olyan nagy, hogy a vége az útra lóg. Ráadásul ezek fizetős parkolók, aminek a szállítók persze nem örülnek, főleg, mert volt már példa arra, hogy megbüntették őket. Újabban mégis ez szokott lenni a megoldás, egy távoli fizetőparkoló. Egy ci­gisdoboz persze nem túl nehéz, csak hát egy trafik esetében kimondottan nagy mennyiségben érkezik a dohányáru, a legnagyobb gond mégsem ezzel, hanem a sörökkel, ásványvizekkel, üdítőkkel van. Nagy helyet foglalnak, nehezek és rengeteg fogy belőlük. A jelenlegi helyzet nem könnyű, hiszen ha szabályosan akarnak eljárni a szállítók, akkor gyakran többmázsányi súllyal kell több száz métert megtenni, úgy, hogy sok esetben többször is kell fordulni, és mindezért még fizethet is a sofőr, a cégek ugyanis a legtöbbször ezt a költséget nem vállalják át.

Felvetettük a sokakat, de leginkább talán a szóban forgó trafikot érintő problémát az önkormányzatnak, ám úgy tűnik az érvényben lévő rendeletek és jogszabályok nem sok megoldási lehetőséggel kecsegtetnek. Mert mint írják, az egyes kereskedelmi létesítmények előtt az önkormányzat, mint a helyi közút kezelője, nem tud rakodóhelyet biztosítani és ez nem is feladata, a vonatkozó kormányrendelet szerint erről az üzlet tulajdonosának, üzemeltetőjének kell gondoskodni. A KRESZ alapján ráadásul a járda kizárólag a gyalogosközlekedésre kijelölt terület, így a Fő téren tehergépjármű-közlekedés nem engedélyezett. Vannak persze kivételes esetek, ilyen a Savaria Történelmi Karnevál is, csakhogy ilyenkor – egy jogosultsággal rendelkező szak­ági tervező közreműködésével – forgalomkorlátozási terv készül, amelyhez a város önkormányzata közútkezelői hozzájárulást állít ki. Így aztán nincs más megoldás, a trafik környezetében várakozni egyedül a fizetőparkolókban lehet, márpedig egy 2012-es önkormányzati rendelet nem ad felmentést az árufeltöltés miatti parkolásra, így az díjköteles, ahogyan önkormányzati rendelet tiltja a kizárólagos parkolóhelyek biztosítását is. Az önkormányzat mindezek ismeretében a Fő tér mögötti parkoló, megfelelő méretű szállítójármű és kézikocsi használatát javasolja.

Úgy néz ki tehát, nincs megoldás. Kisebb kocsit ugyan tudnak küldeni a szállítók, és bevetik a kézikocsit is, ám a parkolásért továbbra is fizetni kell, meg aztán a trafiknak továbbra sincs hátsó bejárata.