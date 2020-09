A levéltári napot online is közvetítették Szombathelyen

A trianoni békediktátum előzményei és következményei Vas vármegyében címmel rendezték meg az idei megyei levéltári napot szerdán.

A nap a járványhelyzet miatt csúszott május végéről őszre, és korlátozni kellett a résztvevők számát, de innováció is kapcsolódott hozzá: a levéltári napok több évtizedes történetében ez volt az első, hogy online is közvetítették. Harangozó Bertalan kormánymegbízott köszöntőjében Apponyi Albert gróf emlékiratait idézte. Visszavezette Trianon okait a kiegyezésig: hogy Magyarország a tárgyalásokon kedvezőtlen diplomáciai helyzetből indult, annak oka volt az is, hogy kül- és hadügyekben nem tudott önálló államként megjelenni az európai színtéren.

Dr. Melega Miklós levéltár- igazgató elmondta: már évekkel korábban eldöntötték, a 2020-as konferencia témája Trianon lesz a 100. évforduló kapcsán. Előadása azoknak a menekülteknek a sorsával foglalkozott, akik a trianoni döntéssel levágott részekről visszajöttek a csonka Magyarországra, Szombathelyre is. Vagonokban, pincékben, padlásokon, magtárakban laktak, mígnem a város kislakás-építési programba fogott. 1922- ben adták át a tömböt 54 lakással; ma is áll a Szent László király utcában a Reményik iskola mellett. Aztán a MÁV is indított lakásépítő programot a vasúton elhelyezkedettek számára a Welther, a Wesselényi és az Eötvös utcában.