A megyei közgyűlés tizenöt tagjából hetet újraválasztottak

A Vas Megyei közgyűlésben tizenötből tizenegy helyet szerzett a FIDESZ-KDNP frakció. Az eredmény értékelésére Majthényi László megyei listavezetőt kértük.

Amint mondta, a megyei közgyűlésben szerzett tizenegy hely elég meggyőző arány, és nemcsak siker, öröm, hanem nagy felelősség is egyben.

– Számítottam erre, gondoltam, hogy valamivel jobbak leszünk, mint az előző ciklusban, amikor tízen voltunk, és bíztam benne, hogy ez mandátumot is ér. Köszönjük a Vas megyei lakosság aktivitását – egyébként nálunk volt a legmagasabb a szavazás részvételi aránya, közel 54 százalék -, és köszönjük a választópolgároknak a bizalmat. Ahogy az előző ciklusban, úgy most is igyekszünk majd rászolgálni. Gratulálok a most megválasztott polgármestereknek és képviselő testületeknek. Mindenkivel szeretnénk jó viszonyt kialakítani, továbbra is együtt fejleszteni a megyét – fogalmazott Majthényi László, aki az új megyei közgyűlés alakuló ülésén várhatóan ismét a megyei önkormányzat vezetője lesz.

A választási eredmények jogerőre emelkedése után, október 22-én, kedden kívánja megtartani alakuló ülését az új Vas Megyei Közgyűlés, utána egy órával pedig szeretnék megtartani az október 23-i kitüntetés átadó ünnepséget.

Hét párt és szervezet indult Vasban a megyei közgyűlési helyekért. Majthényi László szerint várható volt, hogy bejut a Momentum, amelyet Iker Áron képvisel majd, és további egy-egy helyet szerzett a DK, Hetyési Marianna által, a Jobbik, Rába Kálmán által, illetve az MSZP, Fehér László által képviselve. Nem jutott mandátumhoz a Polgármesterek Vas megyéért Egyesület és a Mindenki Magyarországa Mozgalom.

A közgyűlésbe bejutott tizenegy FIDESZ-KDNP képviselőből hét már az előző közgyűlésnek is tagja volt: az elnök Majthényi László, a két alelnök, dr. Kondora Bálint és Marton Ferenc, illetve Szíjártó László, Gagyi Levente, Tausz István valamint Nagy Gábor. Újonnan kerültek be: a megyei Prima-díjas Glavanics Krisztina, Narda polgármestere, Sipos Tibor Tamás, a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója, Szűcs Dániel és Kevy Albert.