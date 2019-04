A szabadság időpontját mindkét félnek időben jeleznie kell

A szabadságot a munkáltató adja ki, aki nagyon indokolt esetben még a nyaralásról is visszahívhatja a munkavállalót. A gyakorlatban azonban sokkal nagyobb szabadságot kapnak a munkavállalók a szabadságok terén.

Sok munkavállaló úgy tudja, hogy a szabadság időpontjáról mindenki saját maga dönt. Ez a tévhit valószínűleg azért terjedt el, mert sok munkáltató a szabadságolásokkal kapcsolatos döntéseket egyszerűen átengedi a munkavállalóinak. Sokan már jó előre megtervezik a pihenésüket, és a hosszú hétvégék köré csoportosítják a szabadságukat. Például most – amennyiben jövő héten szabadságra megyünk – úgy gondoskodhatunk tíz nap pihenésről, hogy mindössze négy szabadnapunkat használjuk el. Gond akkor szokott lenni, amikor túl sokan szeretnének azonos időpontban nyaralni menni, vagy amikor év vége előtt néhány héttel derül ki, hogy rengeteg szabadság ragadt bent.

Most, hogy túl vagyunk az első negyedéven, és többen már elkezdték lefoglalni a nyaralásukat is, összegyűjtöttük a legfontosabb szabadsággal kapcsolatos tudnivalókat.

Az alapszabadság mértéke 20 munkanap, idővel azonban egyre több nap jár. A 25. élet­évtől: 1, a 28. évtől: 2, a 31. évtől: 3, a 33. évtől: 4, a 37. évtől: 6, a 39. évtől: 7, a 41. évtől: 8, a 43. évtől: 9, míg a 45. évtől 10 munkanap jár pluszban. Az életkor után járó pótszabadság először abban az évben illeti meg a munkavállalót, amikor a szükséges életkort betöltötte. Nemcsak a kor, de a gyermekek száma is növeli a szabadnapok számát. Egy gyermek után 2, két gyermek után 4, kettőnél több gyermek után pedig 7 munkanap jár pluszban. A gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti – először a gyermek születésének évében, utoljára pedig amikor a gyermek a 16. életévét betölti. Egyszeri 5 napot kap az apa, ha gyermeke születik, ha ikrei születnek, 7 nap jár.

Ezeket a napokat legkésőbb a születést követő második hónap végéig, a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Ha a munkavállaló fogyatékkal élő gyermeket nevel, akkor gyermekenként még 2 nap pótszabadság jár évente, aki pedig ötven százalékban egészségkárosodott, annak plusz 5 nap jár. Plusz 5 nap illeti meg azt is, aki a föld alatt dolgozik, vagy a munkahelye ionizáló sugárzásnak kitett, esetleg olyan fiatal, hogy még a 18. életévét sem töltötte be. A szabadságot a munkáltató adja ki, és ő az is, aki rendelkezik vele, a munkavállalók mindössze 7 nap sorsáról dönthetnek. Elvileg, hiszen ahogyan korábban említettük, a legtöbb munkáltató rugalmasan kezeli a kérdést, nem tanácsos azonban teljesen a munkavállalókra bízni a döntést, mert például a bent ragadt szabadságok miatti felelősségre vonást egy esetleges munkaügyi ellenőrzésnél a munkáltató viseli.

A szabadságot ugyanis ki kell venni, az nem váltható meg pénzzel, kivéve abban az esetben, ha a munkaviszony megszűnik. Fordított esetben – azaz ha az arányosnál több szabadságot vett ki az a munkavállaló, akit időközben elbocsátottak – a munkáltató a különbözetre kifizetett munkabért nem követelheti vissza. A fő szabály szerint az összes szabadságot a tárgyévben kell felhasználni. Néhány kivétel azonban akad. Például ha valaki decemberben már elkezdte tölteni a szabadságát, akkor januárra legfeljebb 5 napot még átvihet, sőt amennyiben a munkaviszony október 1-jén vagy azt követően kezdődött, a szabadság a következő év március 31. napjáig adható ki.

Az életkor szerint járó pótszabadsággal is megengedőbb a szabályozás, ezt is át lehet vinni a következő évre, de ez nem automatikus, erről minden esetben külön meg kell állapodni.

A már említett 7 napot, amelyről a munkavállaló dönthet, legfeljebb két részletben köteles kiadni a munkáltató, és igaz ugyan, hogy az időpontról a munkavállaló dönthet, ezt 15 nappal korábban közölnie kell a munkáltatójával is. Ugyanez a 15 napos határidő vonatkozik egyébként a munkáltatóra is, neki is legalább 15 nappal korábban értesítenie kell a munkavállalóját, ha szabadságra küldené.

A szabadságot a munkáltató ráadásul úgy köteles kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Ez nem 14 nap szabadságot jelent, hanem 14 olyan napot – hétvégékkel együtt –, amikor nem kell dolgozni. Ez a szabály azonban nincs kőbe vésve, közös megegyezéssel ettől el lehet térni a munkavállaló javára.

A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, illetve a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja. Az ilyenkor felvetődő költségeket azonban meg kell téríteni a munkavállaló számára.

Végezetül, a munkavállalót megilleti a fizetés nélküli szabadság is, amelynek kivétele csak az ő kérésére történhet, fizetés nélküli szabadságra a munkavállaló nem kötelezhet senkit, ha megteszi, törvénysértést követ el.

Próbaidő alatt is lehet szabadságra menni, itt viszont a munkáltató kegyeire vagyunk bízva.