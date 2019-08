A Vas-hegy lankái hívogatnak

Az osztrák–magyar határon, a Pinka-völgy felsőcsatári háromszögének törésében emelkedik, a soproni borvidék része.

A gyűrődés és vulkáni tevékenység eredményeképpen létrejött hegy növényvilága visszatükrözi a sok évszázados emberi gazdálkodás nyomait.

A Vas-hegy lábánál korábban szántóföldi művelés volt jellemző, a magasabban fekvő területeken szőlőültetvényeket és gyümölcsösöket látni. A gyertyános tölgyesek, hársfás, hegyi juharos erdőrészletek tarkítják a lejtőit, jellemző növénye még a vadcseresznye is. Lágyszárú növényekben is gazdag: a sárga árvacsalán, a bókoló gyöngyperje, az erdei sédbúza is megfigyelhető a lankáin. A művelt kertek környékén rózsa, tulipán, pünkösdirózsa, nőszirom tűnik fel.

A Vas-hegy állatvilága is említésre méltó, részben a nagyvadjainak – így a szarvas­féléknek, az őzeknek, a vaddisznóknak – köszönhetően. Az apróvadak közül rókát, nyulat, borzot, nyestet, ürgét és hörcsögöt is meg lehet figyelni a hegy területén.