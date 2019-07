A vasi pályázók közül egyedüliként kapta meg ezt a díjat a megyei hivatal

Másodszor kapta meg a Családbarát munkahely díjat a Vas Me­gyei Önkormányzati Hi­vatal. Az elismerést dr. Balázsy Péter megyei jegyző vette át.

Idén kilencedik alkalommal hirdetett pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a családbarát munkahelyek kialakí­tásának és fejlesztésének támogatására. A díjat kis-, közép- és nagyvállalatok, valamint költségvetési szervek kategóriában külön ítélik oda. Olyan témákban lehetett pályázni, melyek elősegítik a munka és a magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal második alkalommal nyert Családbarát munkahely díjat a több vasi pályázó közül egyedüliként – ebben az évben Család és Karrier címmel adtak be pályázatot.

– Az volt a célunk, hogy megmutassuk a megyének, az országnak, a világnak, hogy miként működtetjük a megyei önkormányzatot. Szerintünk az a jó, ha a család és a munka összeegyeztethető, nem konkurálnak, hanem egymást kiegészítik, így lehet mindenki a legboldogabb. Sokkal jobb lehet a munkahelyi légkör, és hatékonyabb a munkavégzés, ha nem kell választani a család és a hivatás között – mondta dr. Balázsy Péter. – Rugalmas munkaidővel, anyagi juttatásokkal segítjük a családosokat. Ennek köszönhetően az utóbbi időben két-három-négy gyerekesek is jelentkeztek az álláspályázatainkra, s többen lettek kismamák és mentek el gyesre. Ez nekünk fontos érték. A „családbarát munkahely” a leg­jobb cégér.

A jegyző azt is elmondta, hogy jó érzés volt tavaly először megkapni ezt a díjat, most másodszor pedig kifejezetten büszkeség, hiszen nemcsak elnyerni kell valamit, hanem meg is kell tartani. Külön kiemelendő, hogy ismét egyedüli befutó volt a megyei önkormányzat a vasi pályázók közül. Vannak családi programjaik, a hivatalban játszósarkot alakítottak ki a munkatársak gyerekeinek, idén ezt fejlesztik tovább az elnyert támogatásból.

A 77 millió forintos keretösszeggel meghirdetett Em­mi-­­pályázat nyerteseinek nagy többsége támogatást is kap családbarát programjaik megvalósításához, legfeljebb öt­millió forintot. Az idei díjazottak között van az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Nemzeti Bank és az Alkotmányvédelmi Hivatal, több megyei rend­őr-főkapitányság, illetve bíróságok és kórházak.