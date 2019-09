Az egykori diák fotókiállítása a kőszegi szakgimnáziumban

Az egykori növendék, Ohr Tibor fotóriporter képeiből nyílt kiállítás tegnap a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületében.

Az iskola ebben az évben ünnepli létrejöttének 120. évfordulóját. Az ünnepi tanév megnyitóját tegnap az evangélikus templomban tartották, majd a jubileumi rendezvénysorozat első alkalmaként Ohr Tibor fotóiból nyílt kiállítás.

Az egybegyűlteket Illés Péter megbízott igazgató köszöntötte. Ohr Tibor fotóit az idősebb pályatárs, Benkő Sándor MÚOSZ nagydíjas fotóriporter ajánlotta a közönség figyelmébe. Köszöntő szavai­ban kiemelte, hogy jubileu­mok sorát éljük, hiszen nem csak az iskola évfordulós: Ohr Tibornak tíz éve volt az első nyilvános bemutatkozása, és kiállításai sorában ez is épp a tizedik.

Benkő Sándor a kolléga munkásságáról szólva rámutatott: nagyon keskeny a mezsgye fotóriporter és fotóművész között. Miközben a riporter dokumentáló munkáját végzi, fokozottan koncentrálnia kell az adott feladatra. Emellett a nagy figyelmet követelő folyamat mellett viszont észrevesz olyan apró részleteket, amire más fel sem figyelne, és innen már művészivé válik egy-egy alkotása. Elárulta: kollégája kitartó, alapos fotós: ha egyetlen képbe sűrítve kell valamit elmondania, akkor akár fél napot is vár a megfelelő pillanatra.

Legfőbb kedvenceként kiemelte A zongorista című képet, ami már Ohr Tibor első kiállításán is ott volt, de a sajátos szögből megörökített Fegya (a Klezmer Band zongoristája) máig felülmúlhatatlan telitalálat. A méltató felhívta még a közönség figyelmét a vörösvércse-portréra, melynek dühödt pillantása mintha azt mondaná: mit képzelsz, te fotós, hogy csak úgy elveszel a lelkemből egy darabot.

Ohr Tibor elárulta, nem volt könnyű kiválasztani a kiállításra kerülő alkotásokat, hiszen csak a gépén 63 ezer fotó van, és akkor még nem szóltunk az egyéb tárhelyekről. Elmondta: minden aktuális munka után a jobbnak vélt képeket egy külön mappába gyűjti, de sokszor előfordul, hogy egy héttel később már egy másik kép tetszik neki jobban.

Az elmúlt tíz évet reprezentáló anyagot úgy válogatta össze, hogy legyen benne színház, zene, sport, természetfotó, sőt még politika is. Egyik kedvenceként a Be-Jó Táncegyüttes tagjáról készített, But I am a Good Girl című portrét említette, személyes okból: a rá oly jellemző, megdöntött tengelyű képen a kedvesét örökítette meg.