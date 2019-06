Az ELTE-t váratlanul érte a források elvonása – Hiányzik a 60 millió forintos támogatás

Az új képviselő-testület átalakította a költségvetést, amelyből kikerült az egyetemnek szánt 60 millió forintos támogatás, az önkormányzat ezáltal kockáztatja az intézmény fenntarthatóságát, veszélyezteti a fejlesztések folytatását, és nem utolsó sorban rombolja a szombathelyi önkormányzat egyetemen belüli megítélését – reagált dr. Scheuer Gyula, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (ELTE) kancellárja az ellenzéki többség intézkedésére.

– Dinamikus és sikeres volt az (ELTE) és a Savaria Egyetemi Központ (SEK) integrációja. Az elmúlt években elkezdett felvirágozni az egyetemi élet Szombathelyen. A képzések iránt megnőtt az érdeklődés, és új fejlesztési távlatok is megnyíltak. Az elmúlt években megvalósult és a jelenleg is folyó közel 1 milliárd forint értékű beruházásnak köszönhetően a hallgatók egy a korábbinál versenyképesebb, felújított campuson kezdhetik meg tanulmányaikat. Az ELTE is szeretne hozzájárulni Szombathely és a régió fejlődéséhez. Az egyetem sikerességének záloga a partnereivel való szoros együttműködés fenntartása, továbbépítése. Ebben az ELTE elsődleges partnere az önkormányzat, így a köztünk levő korábbi megállapodás megerősítése a fejlesztések alapja. A már látható eredmények és a jó együttműködés ellenére az új testület a forrásmegvonás mellett döntött, amely veszélyezteti az oktatók és a hallgatók érdekeiben meghozott fejlesztési stratégiát. Az elvont 60 millió forintos támogatás most hiányzik az ELTE költségvetéséből, amelyet a központi épület felújítására és a pedagógusképzés módszertani megújításával kapcsolatos fejlesztésekre költött volna – mondta el lapunknak dr. Scheuer Gyula.

– A beruházások uniós, kormányzati források mellett tartalmaznak közvetlen egyetemi forrásokat is. Az ELTE több mint négyszázezer négyzetméternyi saját ingatlannal rendelkezik, rengeteg igény van az egyetem szűkös forrásainak felhasználására. Egyebek között azért döntött az egyetem vezetése a szombathelyi campus fejlesztéséről – egyéb igények terhére–, mert a város vezetése biztosított bennünket a hosszútávú támogatásról. Talán túlzásnak tűnik az állítás, de működő felsőoktatás nélkül a megyeszékhely, a régió lassú erózióra van ítélve. Tudomásul kell venni, a szombathelyi felsőoktatás megtartása, újjáépítése még hosszú éveken keresztül jelentős városi, kormányzati, egyetemi erőfeszítéseket igényel. Kiváló szakmai munka folyik Szombathelyen, és egészen idáig rendkívül jól tudtunk együttműködni a helyi önkormányzattal is – hangsúlyozta dr. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja, aki egyebek között a felsőoktatási intézményrendszer gazdálkodásáért is felel.

– A polgármester beterjesztette a költségvetés tárgyalásakor az előre leegyeztetett forrásigényt, ám az időközben megváltozott politikai helyzetben az új többséget szerzett ellenzéki frakció elutasította az egyetem támogatását – mondta a kancellár, aki egyébként értetlenül áll a döntés előtt.

– Korábban a város polgármestere támogatói nyilatkozatban biztosította az intézményünket arról, hogy tovább folytatódhat az az oktatásfejlesztő munka, amely egyértelműen Szombathely érdekeit szolgálja. A képzések átalakításával és a létszám racionalizálásával, a pályázatok ésszerű felhasználásával a Nyugat-magyarországi Egyetemből kiváló, súlyos veszteségekkel küzdő campust sikerült pályára állítani és a meglevő hallgatói létszámainkat fenntartani, majd növelni. Racionalizáltuk a képzéseket, az infrastruktúrát és sok új ígéretes projektünk indult el. Most viszont a további fejlesztések nem tudnak folytatódni – fejtette ki véleményét az ELTE kancellárja.

– A helyi politikai szereplőknek talán nehéz megérteni, de kifele a város képviselője a polgármester és az általa delegált személyek. Az egyetem és dolgozói nem tudják és nem is kívánják dekódolni a mindenkori politikai erőviszonyokat. A mindenkor hivatalban levő polgármesterrel és delegáltjaival szeretnénk tárgyalni, elvárjuk, hogy a hosszas egyeztetések után kialakult megállapodásokat mindenki tartsa tiszteletben. Az ELTE egy nagy és rendkívül bonyolult intézmény számos testülettel. Nagyon szerencsétlen lenne, ha az vélekedés alakulna ki egyetemen belül, hogy Szombathely városa megbízhatatlan partner, és nem fontos számára a helyi felsőoktatás – tette hozzá dr. Scheuer Gyula, aki szerint az egyetemnek szánt támogatások közvetlenül és érezhetően hozzájárulnak Szombathely fejlődéséhez, ebben a kérdésben felelős döntéseket kell hozni.

– Mi a magunk részéről biztosítjuk a szükséges forrásokat, és csupán azt várjuk el az önkormányzati szereplőktől, hogy ne akadályozzák azokat a fejlesztéseket, amelyekkel kapcsolatban korábban már megállapodtunk – zárta gondolatait a kancellár.