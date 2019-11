Az év felelős foglalkoztatója pályázat Vas megyei helyezettjei

Negyedik alkalommal adták át Az év felelős foglalkoztatója elismeréseket azoknak a munkaadóknak, akik példaértékűen és sokoldalúan tesznek munkavállalóik jóllétéért – az idei pályázaton a Nagyvállalatok I. kategóriában az 1. és a 3. helyezett is vasi.

Május végén – negyedik alkalommal – jelentette be Az év felelős foglalkoztatója 2019 pályázat kiírását az OFA Nonprofit Kft. az Országos Humánmenedzsment Egyesület XXIX. Országos HR-konferenciáján és -kiállításán. Magyarország azon munkáltatóit keresték, akik az emberi erőforrást vállalatuk legfontosabb értékeként kezelik, akik munkavállalóik megtartásáért, fejlesztéséért és jóllétük érdekében erőfeszítéseket is tesznek. Olyan cégeket, vállalatokat, amelyek lényegesnek tartják a minőségi munkahelyek megteremtését, a családbarát hozzáállást, a közösségteremtést, a fejlődési és előrelépési lehetőségek biztosítását, a képzést és fejlesztést, a csapatépítést, az egészségmegőrzést, a helyi közösségek és az egész társadalom fejlődését.

Nemrég hirdetett eredményt az OFA: öt kategóriában – kisvállalkozások, középvállalkozások, nagyvállalatok I. (251–2000 fő közötti foglalkoztatott), nagyvállalatok II. (2000 fő feletti foglalkoztatók) és a közszféra szervezetei – között osztottak ki díjakat. Öt kategóriában 53 cég 64 pályázatát bírálta el a szakmai zsűri. Vas megyei telephelyű kategóriagyőztesnek és harmadik helyezettnek is gratulált a Pénzügyminisztériumban tartott díjátadón Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár.

A nagyvállalatok I. kategóriában a répcelaki Linde Gáz Magyarország Zrt. kapta meg Az év felelős foglalkoztatója 2019 díjat, a Gallus-csoport – hozzájuk tartozik a sárvári Taravis Kft. is – harmadik helyezést ért el. Humánerőforrás-vezetőiket kérdeztük, mi mindent tesznek munkavállalóik jóllétéért.

Több mint harminc elemből áll a répcelaki székhelyű Linde műszaki gázipari nagyvállalat személyügyi akcióterve. A legfontosabbak azon jólléti programjaik és intézkedéseik, melyek az élményteli munkahelyet, illetve a munka–magánélet egyensúlyát teremtik meg; ilyen például a kötetlen és rugalmas munkarend kiterjesztése, a home office bevezetése, vagy a komplett személyügyi adminisztrációt lefedő digitális önkiszolgáló HR-portál. Átalakították juttatási rendszerüket, szabad felhasználású cafeteriakeretet vezettek be az egészségmegőrzésre és a hosszú távú gondoskodásra helyezve a hangsúlyt.

Dolgozóik munkaidőben idegen nyelvet tanulhatnak, nemzetközi mentorhálózatot alakítottak ki és belső informális képzéseket rendeznek. De szerveztek csapatépítést és dolgozóik bevonásával – erősítve ezzel társadalmi felelősségvállalásukat –, támogatták nehéz sorsú gyerekek nyári táborozását, pályaorientációját és karácsonyi ajándékozását is – tudtuk meg Major Balázs HR-igazgatótól, aki azt is hangsúlyozta: partnerként, figyelemmel, gondoskodással viseltetnek a munkatársaik iránt, hiszen bennük rejlik a sikerük titka.

A Gallus-csoport is kiemelten fontosnak tartja a munkahelyi elégedettséget: büszkék szakembergárdájukra, akik közül többen évtizedek óta dolgoznak a cégnél. A csoport elkötelezett az innováció mellett is, melynek fontos eleme a vállalati munkakultúra folyamatos fejlesztése. László Ervin HR-vezető elmondta: sárvári feldolgozóüzemükben megvalósították a kismamák foglalkoztatását: négy éve családbarát műszak elnevezéssel komplex programot indítottak. A termelés folyamatában megszervezték a hatórás részmunkaidős, csúsztatott munkarendet.

Kidolgozták a speciális igényű munkavállalók felvételét és beilleszkedését segítő részletes programjukat, és külső szakértőket bevonva érzékenyítő tréninget is szerveztek. A HR-vezető szerint a program sikerét jelzi az is, hogy jelenleg 51 megváltozott munkaképességű munkatárs dolgozik cégcsoportjuknál. Megemlítette még: kollégáik saját szervezésben csatlakoztak az országos cipősdoboz karácsonyi akcióhoz: dobozokba csomagolt ajándékokkal lepték meg a rászoruló gyerekeket karácsonykor. És hogy még összetartóbb legyen a team: minden évben jó hangulatú csapatépítést szerveznek a cégcsoport dolgozóinak – az idén egy mozidélután és a bakonyi Sobri Jóska Kalandparkban eltöltött nap is hozzájárult munkatársaik összekovácsolódásához.

Bodó Sándor államtitkár a díjátadón úgy fogalmazott: az év felelős foglalkoztatójának elismerése azért jelentős, mert a vállalatok visszajelzést kapnak az általuk alkalmazott, a vállalati kultúra javítására szolgáló jó gyakorlataikról. Karakó László, az OFA Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója pedig azt emelte ki: a felelős foglalkoztatás nem csupán egy akció, hanem vállalati értékrend, amely a dolgozók számára megtartó erővel bír. Lényeges eleme például a munkavállalók folyamatos képzése, a dolgozók munka–magánélet egyensúlyának biztosítása, a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése és az egészséges munkakörülmények megteremtése.