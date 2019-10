Az idősek világnapján, Vasban – Megyeszerte megünnepelték az idén is a szépkorúakat

Október elsején nem csak a megyeszékhelyen ünnepelték meg az időseket a világnap alkalmából.

Szombathely

délelőtt az idősek világnapja alkalmából az Agora – Savaria Filmszínházban köszöntötte az időseket Szombathely Megyei Jogú Város Idősek Tanácsa és Vas Megye és Szombathely MJV Nyugdíjas Szövetsége képviselete.

Az alkalomra zsúfolásig megtelt idősekkel a mozi nagyterme. A Himnusz eléneklése és egy szép szavalat után Molnár Árpád, a megyei nyugdíjas­szövetség elnöke köszöntötte az ünnepet, hozzátéve, hogy az ünnepnél sokkal fontosabbak a tartalmas hétköznapok. Dr. Hende Csaba országgyűlési alelnök az államalapítás korára visszautalva hangsúlyozta, hogy az idősek bölcsessége ma is nélkülözhetetlen erőforrás. Sőt, a 2010-es évek gazdasági fellendülése óta a nyugdíjasok munkaerejére is szükség van, a 40 év munkaviszony után nyugalomba vonuló hölgyeknek pedig az unokák és idős családtagok ellátásában jut fontos szerep. Dr. Balázsy Péter a megyei közgyűlés – és a fiatalság – nevében szólt az idősebb korosztályhoz: letisztult tudásukat adják át a felnövekvő generációnak, hiszen egy nemzet sorsa is azon múlik, hogy az örök érvényű igazságokból mit tudnak átörökíteni egymásnak a nemzedékek.

Dr. Puskás Tivadar polgármester ismertette azokat az intézkedéseket, amelyeket Szombathely városa az elmúlt bő egy évtizedben hozott annak érdekében, hogy a megyeszékhely idős lakosságának napjait szebbé, életüket biztonságosabbá tegye. Több aktív, közösségi életet szervező nyugdíjas vehette át a Vas megyei Közgyűlés emlékplakettjét és elismerő oklevelét. Szombathely Megyei Jogú Város Idősek az Idősekért díját Dancs István és Kiss Ferencné érdemelte ki, további öt ember munkáját pedig a nyugdíjasszövetség ismerte el. Aztán azok az együttesek adtak műsort, amelyek évek óta sikerrel szerepelnek a nyugdíjas Ki mit tud?-ok országos döntőiben. A Nárai Népdalkör és a Dalkommandó mellett szavalatnak és szólóénekeseknek is tapsolhatott a közönség.

Megyeszerte megünnepelték az idősek napját.

CELLDÖMÖLK

A Népjóléti Szolgálat szervezi hagyományosan a rendezvényt, amelynek meghívottjai voltak idén is Fehér László polgármester és városi képviselők is. Kuruczné Falusi Tündétől, a szolgálathoz kötődő három nyugdíjasklub vezetőjétől megtudtuk, hogy a keddi programban zenés produkció, senior örömtánc és vers szerepeltek, a nyugdíjasok közösen énekeltek egy dalt, majd mulatós élőzenére táncoltak, és saját készítésű kosarakat ajándékoztak a vendégeknek.

CSEPREG

A Területi Gondozási Központ kedden tartotta az egész hetes rendezvénysorozatuk nyitányát, ahol Vlasich Krisztián polgármester üdvözölte az otthon lakóit, amint a múlt szombaton az önkormányzat és a Család és Karrier Pont szervezésében a városban élő nyugdíjasokat is. Zétényi Irén, a központ vezetője elmondta, hogy a helyi Nyugdíjas Énekkar fellépése után közös volt az estebéd.

JÁNOSHÁZA

Jánosházán ünnepi ebéddel és kulturális műsorral is köszöntik az időseket az idősek napja alkalmából. A helyszín a Báziskonyha, ahol szeptember 5-én 11 órakor kezdődik az ünnepség az ebéddel. Mindkét jánosházi általános iskola diákjai készülnek verses műsorral, aztán a városba már többszörösen visszatérő Magyar Rózsa lép fel, utána beszélgetéshez szól zene. Az ünnepségre a 70 éven felüli jánosháziak kaptak meghívót, több mint háromszáz helyi időst invitáltak személyre szólóan, a tapasztalatok szerint körülbelül 150-160-an szokták elfogadni a meghívást.

KŐSZEG

A zene és az idősek világnapja alkalmából szerveztek a művelődési központ munkatársai ajándék operett- és nótaestet a szépkorú kőszegieknek tegnap este. A Jurisics-vár lovagtermében fellépett az OpeRETtRO Társulat. Jurina Bea és Szilinyi Arnold, illetve Szűcs Enikő és Tarlós Ferenc műsorában közismert nótákkal és operettrészletekkel kedveskedtek közönségüknek. A szünetben büfé várta a kőszegi időskorúakat.

SÁRVÁR

A felújított gondozási központ épületében, a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ Idősek Hete rendezvénysorozatának nyitóeseményén Kondora István polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: az idősek számára olyan helyet kellett teremteni, ahol biztonságra találnak, amely segítséget nyújt abban, hogy ne magányosodjanak el, megőrizzék társadalmi kapcsolataikat.

SZENTGOTTHÁRD

A Nagyboldogasszony-­templomban ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét az idősek világnapja alkalmából rendezett program, majd pedig a Színházban köszöntötték a város idős lakóit. Fábián Béláné, a Városi Gondozási Központ intézményvezetője, Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsának titkára köszöntőjében elmondta, reméli, hogy nem csupán ezen az egy napon ünneplik és szeretik az időseket, hanem az év többi napján is. Huszár Gábor polgármester átadta az Idősek az idősekért díjat Kovács Lászlónénak: Szentgotthárd oktatási, kulturális és civil életében végzett példamutató tevékenységének elismeréseként. Aztán operett- és nótaműsor következett a Tihanyi Vándorszínpad elő­adásában, a Liszt Ferenc-díjas Szalai Antal és cigányzenekara kíséretében.

VASVÁR

A városban szép hagyomány, hogy az idősek világnapja alkalmából a szépkorúakat az önkormányzat vendégségbe hívja a Nagy Gáspár Művelődési Központba. Tóth Balázs polgármester köszöntötte a vendégeket.

A jeles nap mindig jó alkalom arra, hogy a városvezetői év­értékelő először itt hangozzon el az esztendő végéhez közeledve.

VÉP

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai – mintegy ötvenen – már múlt héten megemlékeztek az idősek világnapjáról. Bensőséges hangulatú ünnepségükön a művelődési házban versek, történetek hangzottak el az idősekkel kapcsolatban. A Zmertych Aurél Gondozási Központban tegnap ünnepeltek. Kovács Péter polgármester mindkét alkalommal

köszöntötte a résztvevőket.