Bemutatjuk a 2019-es Színötösöket

Július 5-én lezárult a jelentkezés a 2019-es Színötös akciónkra. A csupa ötös osztályzatot elért tanulók megjelentetését elkezdtük.

Idén is népszerűnek bizonyult Színötös akciónk, melynek keretében Vas megye kitűnően teljesített tanulóit kerestük. Ezúttal is a Vas Népében és vaol.hu-n mutatjuk be azokat a diákokat, akik minden kritériumnak eleget tettek, azaz kizárólag ötös osztályzatok szerepelnek a bizonyítványukban, és a jelentkezésük a játékszabályzatnak megfelelő volt.

Az első csokornyi kitűnő tanuló már meg is jelent a Vas Népe július tizenharmadikai számában. Ide kattintva megtekintheti!

A csupa ötös osztályzatot elért tanulók megjelentetését majd folytatni fogjuk, ezért érdemes lesz figyelni az újságot.