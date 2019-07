Csodás fényfestés a Bartók Szeminárium lezárásán

Szombathely A rendezvénysorozathoz méltóan rangos komolyzenei eseménnyel zárult szombaton este a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál. A Sarlós Boldogasszony Székesegyházban varázslatos orgonahangverseny részese lehetett a közönség.

A szombathelyi koncerttel a város egyben csatlakozott az idén első alkalommal megrendezett Orgonák Éjszakája programsorozathoz. A hangszerek királynőjének nevezett hangszer jobb megismerésére és az orgonamuzsika elismertetésére a Filharmónia Magyarország szervezésében az országban mint egy száz helyszínen tartottak kisebb koncerteket, bemutatókat, sőt még egy vándor-orgona is útra kelt. A négy legrangosabb koncertet Budapesten, a Mátyás templomban, Szegeden, Pécsett és Szombathelyen tartották.

A szombathelyi koncertre zsúfolásig megtelt a székesegyház. A szervezők különleges csemegét is kínáltak a hallgatóságnak: Szamosi Szabolcs orgonaművésznek, a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjének játékát az orgonasípokra és a templom belső terére vetülő különféle színű és intenzitású fények kísérték.

A koncert ideje alatt a székesegyház külső homlokzatát is fényfestés emelte ünnepivé. Valóban megrázó erejű volt, ahogy egy-egy Bach fortisszimónál teljes erejükben robbantak be a fények, míg a csendesebb részeknél azok is szinte visszavonultak. A székesegyház orgonájának sípcsoportjai a sejtelmes megvilágításban sokszor úgy tűntek, mint magasba törő templomkupolák.

Ugyancsak felülmúlhatatlan élmény volt, amikor a zengő orgona sípjai egészen elhalkultak, hogy kísérőhangszerré szelídülve teret adjanak a két világhírű operaénekes, Vizin Viktória mezzoszoprán és Horváth István tenor által előadott daraboknak. Az Ave Maria több változata, Puccini, Saint-Saëns, Gounod magasztos egyházi muzsikái betöltötték a hatalmas templomot.

A művek között felcsendült orgonán Bartók: Este a székelyeknél című, 1908-ban komponált, kedves és közismert zongoradarabja. Amit viszont talán kevesebben ismertek fel: a hangverseny alatt hallhattuk Kovács Szilárd Ferenc fiatal orgonaművész és zeneszerző Intrada című, idén született művét, amely ezen a napon, rekordkísérletképpen, több tucatnyi helyszínen hangzott el. A közönség végül olyan szűnni nem akaró tapssal ünnepelte az előadókat, hogy a meghajlás után egy ismétlés erejéig kénytelenek voltak újra visszamenni a karzatra.

Ez az éjszaka egyben a nyitánya volt az augusztusi OrgonaPont sorozatnak, amelynek koncertjein izgalmas hangszerpárosításokban szólal meg a hangszer. Így augusztus 18-án a székesegyházban trombitával és kamarazenével.