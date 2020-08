Dobó SE-sikerek az utánpótlás és junior atlétikai országos bajnokságon

Tizenöt érmet gyűjtöttek a Vas megyei atléták az utánpótlás (U23) és junior (U20) országos bajnokságon – ebből 12-t a Szombathelyi Dobó SE versenyzői szereztek.

Nem voltak ideálisak az időjárási körülmények az elmúlt hétvégi utánpótlás és junior országos bajnokságon, mindkét napon eső zavarta a versenyt – szombaton egy hatalmas zivatar miatt le is kellett állítani –, állt a víz az Ikarus BSE pályáján.

Az idősebb, az U23-as korosztályban három szombathelyi egyesület is képviseltette magát. A Szombathelyi Dobó SE öt versenyzője három arany-, egy ezüst- és három bronzérmet zsebelt be. ­Németh Zsolt és Németh László tanítványai közül a tavalyi U23-as Európa-bajnokságon negyedik Rába Dániel volt a legeredményesebb, aki az elvárt kalapácsvető-bajnoki cím mellé diszkoszvetésben egy meglepetésaranyat is szerzett. A férfi-kalapácsvetés eredményhirdetésén a dobogó mindhárom fokán Dobó SE-s versenyző állhatott, Varga Balázs nyerte az ezüstöt, ­Varga Donát pedig a bronzot. A harmadik Dobó SE-s arany az elmúlt évben junior Eb-bronz­érmes Németh Zsanett nevéhez fűződik, aki diszkosszal még egy bronzot is szerzett. A versenyzéshez az ob erejéig visszatérő Varga Barbara kalapácsvetésben egy újabb bronzhoz segítette egyesületét.

A Szombathelyi Egyetemi SE hosszútávfutója, Jacsev Sámuel két számban is bronzérmes lett. Előbb 3000 méteres akadályfutásban; egy évekkel ezelőtti debütálás után próbálkozott ismét ezzel a számmal – kifejezetten biztatóan. Másnap 5000 méteres síkfutásban is a dobogó harmadik fokára ért Kívés István tanítványa.

A Haladás VSE-ből Varga Nikolett (edzői: Lengyák György és Kamarás Ákos) hármasugrásban szerzett bajnoki bronzérmet.A junioroknál (U20) csak Dobó SE-sek indultak Vas megyéből. Kalapácsvetésben két arany és egy ezüst volt a mérlegük. A fiúknál a papírforma szerint Doma Benedek nyert, az ezüst Katavics Balázsé lett. A lányoknál Rajczi Biankát avatták magyar bajnokká. És még két súlylökőérmet is nyertek a szombathelyi dobóakadémisták, Doma Benedeké lett az ezüst-, Méhes Krisztiáné pedig a bronz.

– Az eső, a vizes pálya az eredményekre rányomta a bélyegét, de helyezésekben kimaxoltuk ezt az ob-t – mondta Németh Zsolt, az összesen 12 érmet: öt aranyat, három ezüstöt és négy bronzot szerző Dobó SE vezetőedzője. – Bravúr kategóriába tartozik Rába Dani diszkoszaranya, illetve a junior fiúknál Doma Benedek és Méhes Krisztián súlylökőérme. A többiek hozták az elvárt szintet. A hétvégén az ifjúságiakkal folytatjuk az országos bajnoki menetelést – tette hozzá.

A Vas megyei pontszerzők. (A külön nem jelöltek a Dobó SE versenyzői.) Férfi, U23. 5000 m: 3. Jacsev Sámuel (SZoESE) 15:14,74. 3000 m akadály: 3. Jacsev ­Sámuel (SZoESE) 9:51,13 egyéni csúcs. Súlylökés (7,26 kg): 5. Rába Dániel 12,70, 9. Varga Donát 11,44 e. cs., 10. Varga Balázs 11,28 e. cs. Diszkoszvetés (2 kg): 1. Rába Dániel 48,79, 5. Varga Donát 45,94, 8. Varga Balázs 36,35. Kalapácsvetés (7,26 kg): 1. Rába Dániel 70,20, 2. Varga Balázs 69,42, 3. Varga Donát 68,45. Női, Távolugrás: 7. Varga Nikolett (Haladás VSE) 5,28. Hármasugrás: 3. Varga Nikolett 10,78. Súlylökés (4 kg): 4. Németh Zsanett 9,85, 6. Varga Barbara 8,81. Diszkoszvetés (1 kg): 3. Németh Zsanett 36,14, 4. Varga Barbara 30,98. Kalapácsvetés (4 kg): 1. Németh Zsanett 60,16, 3. Varga Barbara 38,03.

Junior. Férfi, súlylökés (6 kg): 8. Doma Benedek 15,04, 3. Méhes Krisztián 14,82 e. cs., 9. Katavics Balázs 12,67, 11. Horváth Gábor 9,39 e. cs., 12. Petróczy András 8,93 e. cs. Diszkoszvetés (1,75 kg): 5. Katavics Balázs 41,77, 7. Méhes Krisztián 41,31 e. cs., 8. Doma Benedek 40,22, 12. Petróczy András 30,01 e. cs. Kalapácsvetés (6 kg): 1. Doma Benedek 71,23, 2. Katavics Balázs 65,19, 4. Méhes Krisztián 61,76 e. cs., 8. Petróczy András 48,49, 9. Horváth Gábor 42,00 e. cs. Női, Súlylökés (4 kg): 7. Rajczi Bianka 10,18 e. cs., 10. Decsi Dorka 9,14 e. cs., 11. Buús Borbála 8,14, 12. Giczi Eszter 8,01. Diszkoszvetés (1 kg): 5. Giczi Eszter 32,04, 6. Rajczi Bianka 31,44, 8. Buús Borbála 28,99, 9. Varga Virág 28,59, 10. Decsi Dorka 25,81. Kalapácsvetés (4 kg): 1. Rajczi Bianka 57,57, 4. Giczi Eszter 45,50, 5. Buús Borbála 42,37, 6. Varga Virág 41,02, 7. Decsi Dorka 39,13.