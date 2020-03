Dr. Schneider Ferenc infektológus az aktuális helyzetről beszélt – Szükség van a második mintára

Január végén beszélgettünk először az új koronavírus megjelenésével kapcsolatban dr. Schneider Ferenccel, a Markusovszky kórház infek­tológiai osztályának vezetőjével. Azóta a világban gyorsulva terjed a járvány. Az aktuális helyzetről kérdeztük a főorvost.

Hétfőn teljes vesztegzár alá vonták Olaszországot, Kínában javulóban van a helyzet, Magyarországon nap mint nap jelentenek be új koronavírus-fertőzött esetet. Szombathelyen – bár fertőzésgyanús személyt jelenleg is őriznek a kórház infektológiai osztályán – eddig senkinél sem igazolódott be a vírus megléte.

– Az osztályunknak Vas megye, valamint Sopron és környéke az ellátási körzete. Harminckét ágyunk van, ebből négy egyágyas szobát helyeztünk készenlétbe. Naponta kétszer jelentjük az országos hatóságnak, hogy hány szabad ágyunk van. Az osztály közben természetesen működik. Arra az esetre, ha több koronavírus-gyanús ember érkezne, mindig tartunk fenn olyan szobát, ahová új beteget fel tudunk venni. Ha telítődnének az ágyak, felszabadítunk más ágyakat – ilyen esetben akit lehet, hazaengedünk, vagy áthelyezünk más kórterembe. Az osztály flexibilis, de nem korlátlanul – mondta a főorvos, és hozzátette: ha elfogynak a szabad ágyak, és életbe lép a pandémiás terv, az ebbe bevont osztályoknak – pulmonológia, bőrgyógyászat, reumatológia – részlegesen vagy teljesen át kell állniuk a koronavírus-gyanús esetek fogadására és elhelyezésére.

Negatív lett egyébként annak a férfinak az első tesztje, aki koronavírus-fertőzés gyanújával a napokban került az osztályra. A férfinál a második teszt is „útban van”, ha mindkettő negatív, akkor lehet biztosan kijelenteni, hogy nem koronavírus-fertőzött – közölte az osztályvezető. És ha már tesztek: sokakat érdekel, hogyan zajlik a mintavétel.

A koronavírust az úgynevezett valós idejű PCR (polimeráz-láncreakció) vizsgálattal mutatják ki, mely a vírus RNS-ét jelzi a mintából. Jelenleg ezt egy helyen, a Nemzeti Népegészségügyi Központban működő Légúti Vírusok Nemzeti Referencia Laboratóriumában vizsgálják. Garatmosó folyadékból izolálható a vírus, a felső légúti mintákat határozzák meg. Ez azonban nem nyújt százszázalékos biztonságot egy alkalommal.

Szükség van tehát 48 óra elteltével a második minta beküldésére – ha mindkettő negatív, akkor lehet bizonyosan kijelenteni, hogy a személy nem koronavírus-fertőzött. A mintavétel indokoltságában ugyan változott a helyzet, mégsem mindegy, hogy az óvodából hazajövő lázas gyerek fertőz a családban, vagy például egy kamionsofőr, aki Lombardia és Magyarország között ingázik és beteg, vagy kapcsolatba kerülhetett olyannal, aki beteg – illusztrálta a helyzetet az orvos.

Amíg nem, vagy csak elszórtan fordultak elő megbetegedések, addig annak alapján, hogy honnan érkezett és kivel találkozott valaki, ki lehetett kalkulálni, fennáll-e a koronavírus-fertőzés gyanúja, vagy kontaktszemély lehet. Most a határon vagyunk: ha a megbetegedések száma szaporodik, ez már nem lesz döntő szempont. Megnehezíti a helyzetet, hogy bármelyik esetben légúti tüneteknél felvetődhet a gyanú, nem mindig felderíthetők a találkozók. Most, miután kikérdezik a fertőzésgyanús személyt, a járványügyi hatóság mérlegel és dönt a mintavételről.

Ha valaki gyanús, meg­felelő felszereltségű mentővel a Markusovszky kórházba szállítják, elkülönítik; ha mindkét tesztje negatív eredményű, és nincs tünete, hazaengedik; ha pozitív, utaztatják a fővárosba, a Szent László Kórházba, eddig erre nem került sor. Kulcsfontosságú, hogy mindenkit, aki hordozó vagy hordozó lehet, azt a lappangási idő alatt különítsék el a társadalom többi részétől, hangsúlyozta az orvos. A témát holnapi számunkban folytatjuk.