Elindították a nevelőszülői hálózatot – erről is beszélt Gregersen-Labossa György

Sok feladatot adott 2019 is a Szombathelyi Evangélikus Egyházközségnek, amely tartalmas évet hagy maga mögött. Gregersen-Labossa György lelkész értékelte az esztendőt a gyülekezet és intézményeik tükrében.

Gregersen-Labossa György huszonhárom éve, 1996 óta vezeti a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséget. Az eltelt két évtized alatt sok változás történt a közösség életében. Az év utolsó napjai a számadásé, az évértékelésé: az egyházközségi vezetővel részben a korábbi évek munkájának beérett gyümölcseiről, részben az idei évben megvalósított fejlesztéseikről beszélgettünk. – A hagyományos gyülekezeti kereteken túl intézményeink működnek, amelyek egyrészt az egyházközség fenntartásában vannak, például a Reményik- iskola, ugyanakkor itt a diakóniai központ is – ennek bár a Magyarországi Evangélikus Egyház a fenntartója, azonban itt működik, és nagyon szoros együttműködésben a gyülekezettel, hiszen annak a lelkésze egyben a diakónia vezetője is, ezek a dolgok kijelölik az irányt – mondta el a lelkész. Gregersen-Labossa György hangsúlyozta: mindennek a középpontjában az értünk karácsony idején eljött, majd megfeszíttetett, meghalt és feltámadt Jézus Krisztus áll, akivel a legvalószínűbb találkozás az istentiszteleten jön létre. – Arra biztatjuk a híveket, hogy az istentisztelet látogatása legyen mindennél fontosabb: ott az ige olvasásában, az imádságban, a közösség megélésében, az igehirdetés hallgatásában, közös éneklésben az egymásért való imádkozásban és a szentségekben éljük át az Úrral való közösséget – emelte ki.

Az egyházi vezető sorra vette intézményeiket, közösségeiket. – Felfelé ível a családi istentiszteletünk, amely minden vasárnap 11 órakor kezdődik. Egyre többen vesznek rajta részt, ezt segíti az is, hogy az evangélikus diákok elsősorban ezt az istentiszteletet látogatják. Ugyanakkor a kilenc órai reggeli istentiszteletnél látunk egy kisebb visszaesést, pedig ez az ünnepélyesebb, úrvacsoraosztással, ami a gyülekezetünknek nagy ajándéka. Minden vasárnap van úrvacsoraosztás, a családi istentiszteleten pedig kéthetente – erre a magyarországi evangélikus gyülekezetekben nem sok helyen látni példát.

Zenei életük egyik fókuszpontja a Vox Savariae Ökumenikus Énekegyüttes. – Kórusunk nemcsak nálunk, hanem a székesegyházban is énekel. A másik kiemelendő együttes a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ten Sing Savariae formációja. De sikeres az önkéntes körök – például a nőegyletünk vagy a férfikörünk –, az ifjúsági munkánk, a beteglátogatóink, a diakóniai csoportunk tevékenysége is – tette hozzá.

Idén a lelkészi teendőket a Szombathelyi Evangélikus Egyházközségben hárman végezték egy gyülekezeti munkatárs segítségével. Fontos terület a diakóniai központ, ahol az önkéntes és az intézményi diakónia egymást támogatja. – Jelenleg 90 időst látunk el bentlakásos intézményben; 60 súlyos-középsúlyos fogyatékkal élő embert, valamint öt családi bölcsődébe járhatnak a pici gyerekek Szombathelyen – emelte ki a lelkész. Fontos feladatot vállat a diakónia: elindították az idén a nevelőszülői hálózatot. – Ez egy régi adóssága az evangélikus diakóniának, mert egészen 2018-ig egy ilyen ellátónk volt Budapesten, egy gyülekezeti fenntartású. Aztán eldöntöttük, hogy megpróbálunk egyet itt, a Nyugat-Dunántúlon is. Ha minden jól megy, 2020-ban elérjük azt a célt, amit kitűztünk: hogy 50-55 gyermek legyen a hálózatunkban, amely nemcsak Szombathelyen működik, hanem Zala megyében, sőt, bizonyos értelemben Tolna megyében is – bár ott az a cél, hogy idővel leváljanak és önálló hálózatot létesítsenek.

Gregersen-Labossa György beszélt az általuk működtetett családi bölcsődékről is. – Itt a hagyományos állami bölcsődékhez képest kis létszámban vannak a gyerekek, ugyanakkor két gondozó figyel rájuk, tehát sokkal védettebb közegben vannak, ebből adódóan azonban a fenntartása is többe kerül.

Alapfokú oktatási intézménnyel is büszkélkedhetnek: a Reményik-iskolát 12 éve, 2007-ben vették át: – Nagy áldás az iskola a gyülekezetnek, hiszen egy erősen leromlott intézményt vettünk át, amely azóta nagyon szép fejlődésen ment keresztül. Ez elsősorban a gyerekek létszámában tükröződik. 2019-ben az első nyílt napunkon rekordot döntöttünk: majdnem 130 család jelentkezett, ehhez képest 48 gyermeket tudunk felvenni. Az iskola bővíthető, évek óta készen állnak a tervek. Ehhez állami támogatást egyelőre nem kaptunk. Felvettük a kapcsolatot ez ügyben a korábbi városvezetéssel, és teszünk lépéseket az új vezetés irányában is. A tervünk tehát, hogy ezen a területen is haladjunk tovább, akár önerőből, akár szülők, szponzorok és az evangélikus egyház támogatásával.

Civil szervezetek is kötődnek az evangélikus gyülekezethez: az egyik a 100 éves Szombathelyi Evangélikus Templomért – ez a templom és az egyházi épületek felújítását tűzte ki célul. A másik a diakóniát támogatja: az Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány, amely egyike az öt legnagyobb egyházi alapítású vasi civil szervezetnek.

A lelkész értékelőjét zárva elmondta: a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség az egy életre képes, vízióval, jövőképpel bíró, intézményeket fenntartó, innovatív közösség. – A többi között azt szeretnénk elérni, hogy minél többen látogassák rendszeresen az istentiszteleteket, ne csak a nagyobb ünnepeken tegyék ezt. 2019-ben az év igéje az evangélikus egyházban a 34. zsoltár 15. verse volt, ami így hangzik: törekedj békességre, és kövesd azt. A békességet csakis ott, az oltár közelében találjuk meg, találjuk meg. Addig figyeljünk Isten szavára, amíg van időnk, mert az idő véges. Ahogy a tékozló fiú is visszatért az Atyához, addig mi is újra és újra odamehetünk és Jézus Krisztus a gyermekévé fogad minket.