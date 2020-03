Először csatlakozott Celldömölk a beporzók napjához

A Kemenes Vulkán Park az idén először csatlakozott az országos múzeumi programhoz, a beporzók napjához, amely nemcsak a mézet – mint különösen egészséges táplálékot –, hanem a méhek pótolhatatlanul fontos munkáját is tudatosítja, népszerűsíti.

A Kemenes Vulkán Park egyébként is a természet és az épített környezet szoros, egymásból következő, egymást erősítő kapcsolatára alapoz. A vulkán működését modellező vulkánház legnagyobb attrakciója maga a Ság hegy, amely legfelső emeleti panorámaablakából látható. A vulkanikus eredetű hegyen az ókori rómaiak honosították meg a szőlőművelést, innen pedig már tényleg csak egy ugrás a „mézédes szőlő”, Berzsenyi Dániel (Dani uraság) méhzümmögéstől hangos, mediterrán hangulatú, elmélkedésre alkalmas lugasáról nem beszélve.

Virágporgyűjtő verseny, mézkóstolás és rovarhotel a Ság lábánál

Minden bizonnyal azok az alsósági óvodások is megéreztek ebből a hangulatból valamit, akik a beporzók napja alkalmából ellátogattak a Kemenes Vulkán Parkba. A múzeumpedagógiai programban játékos módon hívták fel a legkisebb korosztály figyelmét a vulkánpark munkatársai a méhek védelmének fontosságára, miközben észrevétlenül ismereteket adtak át a beporzásról – amely gyakran a méhek feladata. A vulkánházban volt pollengyűjtő ügyességi

verseny: a gyerekek virágról virágra szállva kis kosarakba gyűjtötték a virágport, megismerkedtek a darázs és a méh közötti különbséggel, egyes vadméhfajtákkal, beporzókkal. Készítettek nyomatokat, amelyek a mézelő méhek viaszépítményét, a szabályos hatszögekből álló lépet idézték.

Volt persze mézkóstolás is: Lampért Tibor méhész mutatta be a gyerekeknek a különböző mézfajtákat, beszélt a méhek egész éves munkájáról. Búcsúzóul mindenki kapott egy beporzók napja logóval ellátott kitűzőt, az óvodának pedig rovarhotelt készítettek. A Kemenes Vulkán Park arra készült, hogy a tavaszi zöld napok alkalmából a városi óvoda többi tagóvodáját is fogadja, de a koronavírus-fertőzés felülírta a terveket: határozatlan időre nemcsak az óvodát zárták be, hanem a vulkánparkot is.