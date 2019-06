Értékek őrzése és teremtése Csempeszkopácson, a 19. Középkori Vásárnapon

Emlékezés az elődökre, a régi időkre, tisztelet az ősöknek – erről is szól minden évben a középkori vásárnap Szentháromság vasárnapján.

– Látom a mesteremberek szorgoskodását, a portékákat kiteregető emberek igyekezetét, hogy mielőbb alkut köthessenek. Az étkeket, innivalókat kínáló sátrak is várják az éhes szájakat, szomjas torkokat. Sok vidámság, tréfa, dalolás, tánc, muzsika lesz. Örvendezzünk, vigadozzunk! – így toborozta a falubelieket a sokadalomba a királyi szolgák bírója, Kovács Tivadar, mi­után bevonult a vásári menet a Fekete Sereg és a körmendi Batthyány Lovas Bandérium vezetésével az Árpád-kori templomot körül­ölelő térre.

A megnyitón V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő kiemelte: öröm, hogy a vásárban felelevenedik több máig megtartott középkori szokás, a bátorság, hősiesség, a bajtársi­asság erénye, az illem. Úgy fogalmazott: évről évre színesedik az esemény, de állandósága révén kiváló pecsétet kap a település, ragaszkodik a hagyományaihoz, ami megedzi közösségét. Egyszerre értékőrző és -teremtő – ezt képviselték tegnap a lovak, a harcosok, a szekerek, a zene, a mulatság és a kézművesek alkotásai a pavilonoknál.

Peddignáddal befont üvegek, demizsonok sorakoztak a zalaegerszegi Tamás István előtt. Szörpöket, lekvárokat, mangalicazsírban, parajdi sóval eltett medvehagymát is kínált Csejtei Endre ikervári kistermelő. A felesége, Joó Mónika 11 évig a faluban tanított, évek óta visszajárnak, mintha hazajönnének. Borsos Dorottya és a férje is több éve kínálja fazekastermékeit Csempeszkopácson. Konyhai edényeik káros anyagoktól mentesen készülnek, mázas poharaikra, kupáikra, bögréikre sokan ráfeledkeztek. A gyerekek, családok kedvében jártak a szervezők a fajátékokkal, körhintával, az állatnézegetéssel és a szekerezéssel. A gyanógeregyei Tama Lászlóék kisebb és nagyobb körre is vitték a családokat két ló húzta szekerükkel. A Fekete Sereg harci bemutatója után vásári komédia, táncegyüttesek, mesemondó, énekmondó váltották egymást a pódiumon az esti vásárzárásig.

Az idei volt a 19. vásárnap. Krenner Róbert polgármester azt mondta, arra törekednek, hogy minden évben frissüljön a program, de őrzik a 19 éve a millennium tiszteletére megszervezett első vásár hagyományait is. A templom körüli parkban kapott helyet Módi Péter Eleink című szobra, a templomkertben tartott ökumenikus istentisztelet előtt most is megkoszorúzták, emlékezve őseikre.