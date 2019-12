Felzárkóztatás: kistelepülésekre költötték el a 21 milliárdos keret jelentős részét

A 2019-es év sok szempontból fontos mérföldkövet jelentett az önkormányzatok számára. Októberben önkormányzati elöljárókat választottak a települések, ami újabb öt évre határozza meg a városok és falvak jövőjét. A Vas Megyei Közgyűlés elnökét, Majthényi Lászlót kértük évértékelésre.

A megyei elnök azt emelte ki, hogy révbe ért sok fejlesztés, leginkább azok, amelyek a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési ciklus önkormányzatok számára egyik legfontosabb programja, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében indultak el, még 2016-2017-ben. A Vas megyei önkormányzat kiemelt feladatának tekintette a kistelepülések felkarolását, a mintegy 21 milliárd forintos keret jelentős részét eleve a községek fejlesztésére különítette el. A forrásokért folytatott küzdelemben azok a kistelepülések is labdába rúghattak, amelyek korábban kénytelenek voltak a pénzügyileg és fejlesztési szaktudás szempontjából is szinte leküzdhetetlen előnnyel rendelkező városokkal versenyezni. A hétéves időszak célegyenesébe forduló uniós programok mellett hazai forrásból is komoly program indult a vidék felzárkóztatására azzal, hogy a kormány meghirdette a Magyar Falu Programot, ami az év tavaszától több hullámban indítva szinte minden önkormányzati alapfeladat fejlesztésére kínált pályázati forrásokat. – Az idén is folytatódtak a foglalkoztatási paktumok programjai, amelyek révén több száz munkavállaló és munkáltató talált egymásra.

Megkülönböztetett figyelem jut továbbra is a nők és a családok támogatására, a felzárkózási és identitást erősítő projektjeink révén is folyamatos a párbeszéd a települések, intézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak között – mondta Majthényi László, aki fontosnak látta megemlíteni a nemzetközi projektek szerepét és hasznosságát is. – Több, határon átnyúló programban veszünk részt, valamint a megyei önkormányzat továbbra is fenntartja a kapcsolatot a testvérmegyéivel: a romániai Hunyad és Hargita megyével, a németországi Neckar-Odenwald járással, a kínai Kuanghszi tartománnyal és a georgiai Imereti régióval. A megye nemzetközi és európai uniós kapcsolatainak ápolásához személy szerint is hozzájárulok, hiszen a Régiók Bizottságának tagjaként gyakran tartózkodom Brüsszelben, ahol alkalmam nyílik új kapcsolatok kialakítására és a meglévők bővítésére.

A megyei elnök kitért arra, hogy továbbra is jó az együttműködés a megyében működő igazságszolgáltatási, rendvédel­mi és hatósági szervekkel, az egyházakkal, a kulturális, művészeti, közgyűjteményi- és köznevelési intézményekkel, valamint a települési- és nemzetiségi önkormányzatokkal, társadalmi egyesületekkel és közösségekkel. A megyei önkormányzat a lehetőségei szűkülését követően is igyekezett minden jó kezdeményezést felkarolni és támogatni. Ez évben is több mint száz települési önkormányzat, civil szervezet által rendezett programot támogatott valamilyen formában.

– Úgy gondolom, hogy a megyei önkormányzat és hivatala mindent megtett ez évben is, hogy a megyében a területfejlesztés motorja, meghatározó szereplője legyen. A jövő évben is – a megerősített bizalmat is megköszönve – ezt a munkát kívánjuk folytatni a megye lakosságának megelégedésére – foglalta össze 2019-et Majthényi László, akit arról is megkérdeztünk, hol és hogyan zárja az évet.

– Otthon töltöm ezeket a napokat, ilyenkor főzőcskézünk, templomba megyünk – az éjféli misét délután négykor tartották Egyházashetyén, mert több faluba kell mennie a plébánosunknak –, rokonokat fogadunk, lesz egy évzáró fácánvadászat barátokkal. Elmegyünk a Nemzeti Színházba megnézni az Egri csillagokat. A karácsonyi menü nálunk – szűk családi körben – halászlé és mákos guba, szilveszterkor malacot sütök kemencében – mondta az elnök, hozzátéve, hogy sokat szeretne olvasni a két ünnep között, és azt is elárulta, hogy Michio Kaku új művét, Az emberiség jövője című könyvét tervezte be ezekre a napokra.