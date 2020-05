Finisben: mindjárt elkészül a magyarszombatfai játszótér

Hamarosan birtokba vehetik a gyermekek a település új játszóterét, már az utolsó simításokat végzi a kivitelező. A változatos elemekből álló játszóplacc nemcsak a négy-öt éveseknek, hanem az egészen kicsiknek és a nagyobbaknak is kikapcsolódási lehetőséget ad.

Régóta vágya a településnek egy teljesen új játszótér kialakítása, amely kellemes időtöltést nyújt tavasszal, nyáron és ősszel is a Magyarszombatfán élő gyermekeknek.

– Több évvel ezelőtt kezdtünk tervezni, és benyújtottunk egy pályázatot, amely sikeres lett: nyert az önkormányzat ötmillió forintot a létesítésére. Most kaptunk arra lehetőséget, hogy a kivitelezést elkezdjük – tudtuk meg Albert Attila polgármestertől. A megvalósításhoz önerőre is volt szükség az önkormányzat részéről – ezt egyébként a pályázat feltételében előírta. – Június 30-a lett volna kivitelezés határideje, de most a járványhelyzet miatt kitolódott a dátum. Minden eszköz a helyén van, telepítettük az összeset. A fazekasház környezetében található helyet még ki kellett alakítani előtte, aztán lehetett csak nekilátni a játékok szerelésének. Jelenleg az ütéscsillapító felületek feltöltésével, valamint a környezet rendezésével foglalkozunk. Reméljük, hogy hamarosan át tudjuk adni a játszóteret, és akkor már mindenki szabadon használhatja azt – tette hozzá a településvezető.

A játszótér területe 15-ször 30 méter: 450 négyzetméteren kaptak helyet az eszközök, amelyeket egy Győr-Moson-Sopron megyei cég gyártott: hatszög alakú mászókával, dupla hinta bölcső- és hagyományos hintával, fészekhintával, négyszemélyes mérleghintával, rugós játékkal, babaházzal és kalózhajóval – ez utóbbi méretes: 7 méter hosszú és körülbelül három-négy méter széles, amelyen helyet kapott egy csúszda is.

– A babaház és a fészekhinta a legkisebbek számára is élvezhető, a nagy hatszög alakú mászókát pedig magassága és a nehézségi szintje alkalmassá teszi arra, hogy azon egészen a gyerekkorosztály végéig játszani lehessen – tette hozzá még Albert Attila.

A játszótér eszközeit mozgásukban korlátozott gyermekek is használhatják, mivel kialakításuk és megközelíthetőségük lehetővé teszi azt, továbbá biztonságos is: védett helyen van, az úttól mintegy méteres távolságra építették ki.