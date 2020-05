Folyamatosan mérik fel az igényeket Szombathelyen – Az alpolgármesterek válaszoltak

A város alpolgármesterei, dr. László Győző, dr. Horváth Attila és Horváth Soma tartottak online fogadóórát csütörtök délután a város hivatalos Facebook-oldalán.

A Vas Népe kérdéseire adott válaszokból kiderült: Szombathelyen jelenleg 43 fő van hatósági házi karanténban, ők külföldről hazaérkezett magyarok, akik biztonsági okokból kerültek oda.

Május 13-án minden szombathelyi óvodát és bölcsődét megnyitottak, csütörtökig a jövő heti igényeknek is be kellett érkezniük a polgármesteri hivatalba. Szombathelyen 104 engedélyezett óvodai csoport van, így összesen 520 gyermek óvodai ügyeletét tudja biztosítani a város a kormányrendeletben foglaltak szerinti ötfős kiscsoportokban. Ezen kívül összesen 42 bölcsődei csoportja van Szombathelynek, amely a rendkívüli szünetben 210 gyermek részére tud ügyeletet biztosítani. Jövő héten 177 bölcsődés és 372 óvodás számára kérték a szülők. A szolgáltatás nyáron is folytatódik, elkezdték felmérni az igényeket.

Az önkormányzati ügyfélfogadás szabályai továbbélnek, az interneten olvashatók. A fogadóórán további sajtókérdésekre válaszolva az is elhangzott: még nem tudni, hogy őszig összeül-e a közgyűlés, mert bizonytalan, hogy meddig tart a veszélyhelyzet, és ebben a jogrendben a polgármester egymaga hozhat döntéseket, amiben pedig ez nem lehetséges, azokat a feladatokat halasztják. A költségvetési hiány „visszapótlásáról” nincs szó, mert annyi pénzből gazdálkodik a város, amennyi van.

A kultúrában a kötelező feladatok a legfontosabbak, azokat biztosan meg tudják oldani, külön „mentőcsomag” a szféra számára nincs. Nyári táborokat az Agora akkor és úgy szervez, ahogy a biztonsági körülmények lehetővé teszik. Még nem tudni, hogy mekkora igény lesz rá. A karnevállal kapcsolatban legkorábban május végén, június elején születhet döntés, ki fogják kérni a kulturális és turisztikai szakemberek véleményét is, az akkori helyzetnek megfelelően. A civil szervezeteknél azt vizsgálják meg, hogy melyek azok, amelyeknél elengedhetetlen a támogatás.